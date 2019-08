Stiri pe aceeasi tema

- Promovarea prefectului de Gorj intr-un post guvernamental a fost negociata de liderii PSD Gorj cu premierul Viorica Dancila și ministrul Mihai Fifor. Mihai Weber spune ca discuțiile și propunerea lui Ciprian Florescu pentru postul de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne…

- Dumitru Chirila a fost numit în funcția de secretar de stat în Ministerul de Interne, în locul lui Marin Gheorghe, se arata într-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata în Monitorul Oficial. „Decizie pentru numirea lui Chirila Dumitru-Daniel în…

- Daniel-Dumitru Chirila a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata luni in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Gheorghe Nucu Marin a fost eliberat din functia de secretar de…

- Nelu Stelea a fost numit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a dispus revocarea din functia…

- Laurentiu Adrian Neculaescu a fost numit in functia de consilier de stat pe probleme de mediu in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia…

- Ionel Muscalu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata luni in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Silviu-Danuti Macuta a fost numit in functia de secretar de…

- Anca Alexandrescu a fost eliberata joi din functia de consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia privind incetarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului in cazul Ancai Alexandrescu a fost publicata in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu a…