- Partidele de opoziție au depus, marți, moțiunea de cenzura la Parlament. Raluca Turcan a spus ca moțiunea a fost semnata și de patru membri de la PSD. „Am depus moțiunea de cenzura ca sa reconstruim Romania. Guvernul Dancila trebuie sa plece de urgența. Aceasta moțiune e semnata de 237 de…

- Social-democratii au mai pierdut un deputat. Mihaita Gaina a anuntat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Mihaita Gaina precizeaza ca va activa in Parlament ca deputat neafiliat. Surse parlamentare precizeaza ca acesta ar putea sa treaca la partidul…

- PSD a pierdut un deputat inainte de moțiunea de cenzura a opoziției. Deputatul PSD de Ialomița, Mihaița Gaina, a informat conducerea Camerei Deputaților ca demisioneaza din PSD, nu doar din grupul parlamentar, și ca o sa activeze ca deputat neafiliat. Inca de saptamana trecuta numele lui Gaina era…

- Textul motiunii de cenzura initiate de catre PNL si semnate de parlamentari din USR, PMP, UDMR, ALDE, Pro Romania, minoritati, dar chiar si PSD a fost dat publicitatii. Motiunea intitulata ”Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” a fost semnata pana acum de 237 de parlamentari,…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- „Depunem motiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discutii cu posibili parteneri. Deja textul motiunii este discutat cu partenerii din opozitie, din UDMR. Forma a fost trimisa catre ALDE si Pro Romania. In conditiile in care saptamana viitoare vin la discutii, sansele motiunii sunt…

- 'Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…