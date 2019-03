Aflata pe ultima suta de metri cu sarcina, Simona Gherghe (41 de ani) se pregateste sa intre in concediu prenatal. Astfel, marea intrebare care se pune in acest moment este „Cine o va inlocui pe indragita prezentatoare la ?”. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are informatii exclusive din culisele emisiunii de la Antena 1!