- O studenta in varsta de 22 de ani a murit azi in Halta Pajura, in Chitila. O grupa de studenti de la arhitectura a mers impreuna cu profesorul. O studenta de 22 de ani s-a urcat pe un vagon de tren si a a scos telefonul mobil, sa faca poze. S-a produs un arc electric si fata a fost electrocutata, murind…

- O studenta de 22 de ani la arhitectura a murit electrocutata in Chitila. S-a urcat pe tren sa faca fotografii. Tanara venise acolo impreuna cu colegii de facultate și un profesor.Citeste si: Rusia anunța ca e cu ochii pe Romania: 'Ne modernizeaza fortele ca raspuns la consolidarea prezentei…

- Lacrimi și durere! Un preot de 36 de ani a murit intr-un grav accident rutier. Polițiștii au inghețat cand au descoperit ce facuse barbatul cu puțin timp in urma Un preot a provocat un accident extrem de grav, dupa ce s-a urcat beat la volan. Barbatul in varsta de 36 de ani a intrat in plin cu mașina…

- O tanara de numai 22 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic! Studenta s-a urcat pe un tren pentru a-și face un selfie, dar acest lucru i-a adus moartea!Tragedie fara egal la Halta Pajura, in Chitila.

- Tragedie fara margini in județul Cluj! Un baiețel de 2 ani a fost strivit de o ușa metalica. Potrivit autoritaților, accidentul s-a produs in urma caderii unei uși metalice sprijinita de perete, peste baiețelul de 2 ani. Unul dintre vecini iși schimbase ușa veche și o sprijinise de peretele scarii.

- Durere mare printre cei care i-au fost apropiați preotului FIlimon Ionel. Atat parintele, cat și soția lui, au fost inmormantați, dupa cumplitul accidentul rutier in care și-au pierdut viața.

- Corpurile neinsuflețite ale celor trei moldoveni, care si-au pierdut viata intr-un accident din Ucraina, au fost aduse acasa. Rudele indurerate au venit la Chișinau pentru a-i lua pe cei dragi. Victimele sunt doi barbați de 26 și respectiv, 44 de ani și o tanara de 26 de ani.

- O tanara in varsta de 20 ani, fiica unui celebru om de afaceri, s-a stins din viața in Cluj, in urma unui accident rutier cumplit, ce a fost provocat de un baiat de 19 ani. Acesta a depasit pe linie continua, a pierdut controlul și a ajuns intr-un stalp.