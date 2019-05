Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu s-a calificat în finala concursului Eurovision 2019. Reprezentanta RM, Anna Odobescu, care a interpretat aseara pe scena de la Tel Aviv piesa &"Stay&", nu a acumulat numarul necesar de voturi pentru a trece în etapa

- Ester Peony, care a reprezentat Romania, dar a ratat calificarea in finala Eurovision 2019, a transmis un prim mesaj dupa esescul dureros. Printre altele, cantareata le-a multumit tuturor celor care i-au oferit sprijin.

- Pentru al doilea an la rand, Romania rateaza marea finala de la Eurovision. Ester Peony a evoluat in aceasta seara pe scena de la Tel Aviv, insa melodia „On a Sunday” nu se va auzi in marea finala de sambata.

- Ester Peony, cantareata care ne reprezinta la Eurovision 2019, este increzatoare ca va face o impresie buna pe scena de la Tel Aviv in aceasta seara si va reusi sa duca Romania in finala concursului international. Si romanii aflati in strainatate o pot sustine prin vot.

- Ester Peony a caștigat finala naționala Eurovision 2019 și va reprezenta Romania la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv, Israel. Imediat dupa anunțarea caștigatorului, pe pagina de socializare a artistei au aparut primele reacții. "Chiar ai meritat sa caștigi. In sfarșit nu mi-e rușine cu cine…

- Iata cine va reprezenta Romania in marea finala Eurovision de la Tel Aviv Finala romaneasca a Eurovision a fost caștigata, duminica seara, la București, de Laura Bretan, votata masiv de public! Iata piesa cașigatoare:

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2019 si piesa prezentata in acest concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv, vor fi votate duminica, in cadrul show-ului selectiei nationale. Spectacolul de la Sala Polivalenta din Bucuresti va fi transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD…