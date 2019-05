Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9-12 mai, pe Lacul Limanu din județul Constanța a avut loc Campionatul Național Open de Match-Race. La doar o saptamana dupa ce Marina Limanu a gazduit o etapa a European Match-Race Tour 2019, ambarcațiuniunile romanești s-au intrecut acum pentru titlul de campion național. Invingatoare…

- In perioada 19-26 mai, la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava este programata cea de-a XXVI-a editie a concursului international studentesc de calculatoare „Hard&Soft”. In competitie vor intra 15 echipaje, din care 9 din Romania, printre care 2 de la Suceava, doua de la Chișinau-Republica Moldova,…

- Craiova va gazdui, in data de 8 iunie 2019, startul celei de-a doua ediții a concursului de mountain biking (MTB) „Pedala in Banie“, competiție deschisa cicliștilor profesioniști și amatori deopotriva. Inițiat in 2018 și primit de catre pasionații de MTB ...

- Concursul interjudețean “Primavara ca o poveste”, organizat de Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud, a reușit sa antreneze peste 300 de cadre didactice, precum si peste 900 de copii de varsta preșcolara si școlara ce au reunit prin aceasta competiție artistico-plastica unitați de invațamant din…

- Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava si Clubul Rotary Suceava Bucovina, in parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, organizeaza cea de-a VI-a editie a Concursului national de dramaturgie „MATEI VISNIEC”, a anunțat directorul instituției teatrale sucevene, Carmen Veronica Steiciuc. Concursul…

- S-au deschis inscrierile pentru competitia nationala care recunoaste, in fiecare an, zece persoane remarcabile din tara noastra. Organizatorul competitiei TOYP, Federatia Junior Chamber International (JCI) Romania, va invita sa contribuiti la...

- Federația Internaționala de Tenis (ITF) verifica legitimitatea conducerii de la București. Nerespectarea prevederilor ITF ar putea obliga forul mondial sa activeze Articolul 7 impotriva Federatiei Romane de Tenis. Romania risca excluderea din Fed Cup si Cupa Davis!Federatia Romana de Tenis ar fi incalcat…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, in parteneriat cu Asociația Naționala de Folclor din Romania, organizeaza in perioada 16-17 martie 2019, cea de-a VI a editie a Festivalului Concurs Național de Folclor ,,Rozmarin in coltu’ mesii”. Concursul isi propune…