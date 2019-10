Chitaristul Eddie Van Halen ar urma tratament pentru cancer la gât Chitaristul american de origine olandeza, in varsta de 64 de ani, a fost diagnosticat cu cancer oral in urma cu 20 de ani. Potrivit unor surse apropiate muzicianului, de-a lungul timpului celulele canceroase au migrat in zona gatului, iar medicii au fost nevoiti sa le indeparteze. Eddie Van Halen banuieste ca a dezvoltat cancer oral din cauza penelor de chitara din metal, pe care le-a folosit peste doua decenii si pe care obisnuia sa le tina in gura. ''Am folosit pene de metal - din alama si cupru - pe care le tineam mereu in gura, exact acolo unde am dezvoltat cancer la limba.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

