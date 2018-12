Stiri pe aceeasi tema

- "China a acceptat sa reduca si sa elimine taxele vamale asupra masinilor ajunse in China din Statele Unite. In prezent, aceste taxe vamale sunt de 40%", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba care s-a intalnit cu Xi Jinping la finalul summitului G20 desfasurat la Buenos Aires. Sambata,…

- China "va reduce si va elimina" taxele vamale asupra automobilelor americane pe care le importa, a afirmat duminica seara presedintele american, Donald Trump, la o zi dupa armistitiul convenit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in razboiul lor comercial, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Trump a declarat ca cina lor dupa summit-ul G20 din Buenos Aires „a fost o intalnire grozava si productiva plina de posibilitati nelimitate atat pentru SUA cat si pentru China”, informeaza The Guardian, conform News.ro. Intr-un comunicat emis de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, sunt…

- Cei doi presedinti "au ajuns la un acord pentru a pune capat aplicarii de noi taxe vamale", a declarat ministrul chinez de externe, Wang Yi, in cadrul unei conferinte de presa, dupa dineul de lucru de peste doua ore al liderilor celor doua state si al consilierilor lor.Ministrul adjunct…

- Donald Trump si Xi Jinping au declarat sambata armistitiu in conflictul lor comercial, suspendand aplicarea unor noi taxe vamale asupra importurilor din China, la finalul unei intalniri de la Buenos Aires, relateaza AFP preluat de agerpres. Cei doi presedinti "au ajuns la un acord pentru a…

- Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american Henry Kissinger la Beijing, ca SUA si China au o opinie corecta una despre cealalta in ce priveste intentiile strategie. Numindu-l pe Kissinger un vechi prieten al poporului…

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…