China - Sculpturile din cadrul festivalului gheţii şi zăpezii din Harbin, topite de un val de căldură Sculpturile in gheata si zapada, realizate de aproape 10.000 de artisti in orasul Harbin, au fost topite de un val brusc de caldura, care a provocat inchiderea prematura a celui mai important festival de profil din China, relateaza marti Reuters. Valorile de temperatura din timpul zilei au depasit pragul de inghet in cea mai calda saptamana din aceasta iarna inregistrata in nordul Chinei si au condus la inchiderea festivalului sculpturilor de gheata si zapada din Harbin dupa ultima zi a weekendului trecut, cu peste zece zile inaintea datei de final. ''Desigur, avem notiunea crizei'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

