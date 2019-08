Oficialii americani au declarat, sub protectia anonimatului, ca nava logistica Green Bay a cerut sa viziteze teritoriul in aceasta luna, in timp ce crucisatorul cu rachete teleghidate Lake Erie a cerut sa acosteze in Hong Kong in septembrie.



Unul dintre oficiali a precizat ca nu a fost avansat vreun motiv pentru aceste refuzuri, dar o astfel de decizie nu este fara precedent. In septembrie 2018, China a respins o cerere similara venita din partea navei de asalt Wasp. In acelasi timp, nava de comanda amfibie Blue Ridge a efectuat o vizita in Hong Kong in aprilie.



Decizia Chinei…