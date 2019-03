China: Avansul producției din fabrici, la minimul ultimilor 17 ani Avansul producției industriale din China a scazut la minimul ultimilor 17 ani în primele doua luni ale anului, indicând și mai multe slabiciuni în a doua economie a lunii, scrie Reuters, adaugând ca Beijingul va introduce noi masuri de sprijin.



Totuși, mai multe seturi de date statistice publicate joi arata și ca investițiile imobiliare își revin, iar vânzarile cu amanuntul sunt lente, dar solide, sugerând ca economia nu este pe o panta descendenta abrupta la acest moment.



China înmulțește masurile de sprijin ale economiei în…

Sursa articol: hotnews.ro

