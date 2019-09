China acordă subvenţii crescătorilor de porci afectaţi de pesta porcină africană Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC) a anuntat luni ca va acorda subventii de pana la cinci milioane de yuani (700.000 dolari) pentru sprijinirea infiintarii unor crescatorii mari de porci, cea mai recenta masura luata in vederea stabilizarii productiei, in conditiile in care pesta porcina africana a afectat semnificativ efectivele de porcine din statul asiatic, transmit Xinhua si Reuters potrivit Agerpres. Subventiile - care vor fi de cel putin 500.000 yuani, dar nu mai mult de 30% din totalul proiectului de investitii - vor fi acordate pana la finalul lui 2020. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

