Aparatul a aterizat pe aeroportul din Maiquetia, langa Caracas, cu o incarcatura de material medical si chirurgical destinat spitalelor publice venezuelene, a precizat guvernul.



Aceste materiale medicale ar urma sa remedieze in parte severa penurie din acest domeniu in Venezuela, lovita de cea mai grava criza economica din istoria sa.



Primul avion chinez a ajuns in Venezuela la 29 martie, cu 65 de tone de ajutor umanitar, iar al doilea a sosit lunea trecuta, cu 71 de tone. Un al patrulea zbor este prevazut sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani.



Presedintele venezuelean…