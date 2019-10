Chile: Preşedintele propune măsuri sociale pentru a pune capăt protestelor Presedintele Sebastian Pinera a anuntat marti un pachet de masuri sociale pentru a pune astfel capat protestelor care au cuprins Chile in ultimele cinci zile ca urmare a cresterii preturilor pentru transportul public, informeaza AFP. Seful statului a mentionat in special cresterea cu 20% a pensiei minime si inghetarea tarifelor la energia electrica, intr-un discurs ce marcheaza un moment de cotitura radical in comparatie cu ultimele sale declaratii, foarte ferme fata de protestatari, in conditiile in care de la inceperea protestelor s-au inregistrat deja 15 morti. Pinera a recunoscut, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

