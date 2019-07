Cheia, un punct important pe harta unor abordări ştiinţifice internaţionale de maximă actualitate Luiza Radulescu Pintilie In frumosul cadru natural depresionar, strajuit de culmi muntoase, de pe Valea Teleajenului, al statiunii Cheia s-a desfasurat recent cea de-a 25-a editie a Universitatii Internationale de la Cheia, cu participarea unor reputati specialisti din tara si din strainatate si coordonata, in calitate de presedinte al Comitetului Stiintific, de prof.univ. dr.Irina Moroianu Zlatescu – membru titular al Academiei Internationale de Drept Comparat de la Haga si al Academiei de Stiinte Juridice din Romania. In organizarea “Clubului de la Cheia Victor Dan Zlatescu”, editia a fost una… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Aceasta a fost tema sesiunii din 12-14 iulie a.c. a Universitații Internaționale de la Cheia (UIC). Creata și organizata, ca intotdeauna, de Asociația „Clubul de la Cheia Victor Dan Zlatescu” și in ultimii ani impreuna cu Asociația pentru Națiunile Unite din Romania-ANUROM,…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta includerea a trei universitati romanesti in lista retelelor academice care beneficiaza de primul val de finantari din cadrul initiativei "Universitati europene". "Universitatea din Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti si Universitatea…

- In contextul evenimentelor politice tensionate de la Chișinau, conducerea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) iși exprima susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și face apel la dialog, responsabilitate și respectarea principiilor democratice.

- Romania are "locul sau special in inima Poloniei", iar relatia de prietenie si de respect reciproc continua si in prezent, a declarat, miercuri, ambasadorul Poloniei la Bucuresti, Marcin Wilczek. Diplomatul a vorbit in deschiderea conferintei "100 de ani de relatii diplomatice polono-romane", care reuneste…

- Conferinta "Europa dupa alegerile pentru Parlamentul European" Procesul electoral european, importanta acestuia, precum si semnificatia asupra vietii de zi cu zi a cetatenilor au fost astazi în atentia Conferintei "Europa dupa alegerile pentru Parlamentul European". Evenimentul…

- Femeile din Romania conduc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste implicarea lor in profesiile dominate in mod traditional de barbati, respectiv in stiintele exacte, matematica si informatica, a declarat directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva, intr-un discurs rostit la Scoala…

- Femeile din Romania conduc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste implicarea lor in profesiile dominate in mod traditional de barbati, respectiv in stiintele exacte, matematica si informatica, a declarat directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva, intr-un discurs rostit la Scoala…

- Intre 11-15 mai, capitala Romaniei a fost gazda Conferinței Rectorilor și a Forumului Studenților ASEF (The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum/ARC7), aflata la cea de-a șaptea ediție. Conferința a fost organizata de Fundația Asia-Europa (ASEF) impreuna cu Școala Naționala de Studii Politice…