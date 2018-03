Stiri pe aceeasi tema

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.…

- O rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, in urmatoarele 12 luni, arata din Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania pentru februarie 2018, publicat luni seara.

- Allview, Atelierele Pegas, Bebe Tei, Elefant.ro, Paralela 45 si Salad Box sunt printre companiile care se regasesc intre cele 50 de semifinaliste ale proiectului Made in Romania, editia a II-a, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala,…

- Evoluții bancare și bursiere, 1 martie 2018 Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,27%, ajungand la valoarea de 24.960,42 puncte, in scadere cu 68,78 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Evoluții bancare și bursiere, 1 martie 2018 Indicele…

- Administratorii dezvoltatorului imobiliar Practic Bucuresti, la care omul de afaceri Radu Dimofte este actionar majoritar, propun distribuirea de dividende in suma totala de 29,7 milioane lei, din profitul de 30,4 milioane lei aferent anului trecut. Propunerea va fi discutata la urmatoarea…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania.„In luna…

- Dupa o saptamana in care caderea bursei americane a tras in jos aproape toate pietele de actiuni, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a revenit luni cu o crestere puternica, in medie de 1,3%, investitorii acordant o atentie sporita si sezonului raportarilor financiare aflat in plina desfasurare in Romania.…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute Valoarea tranzactiilor cu actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor. Bursa de Valori Bucuresti…

- O noua prabusire a bursei din New York: Indicele Dow Jones a scazut cu 4,15% Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15% din valoarea initiala, informeaza site-ul agentiei Associated…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Contribuabilii care vor depune doar in aprilie Formularul 600 vor avea calitatea de asigurati in sistemul public de sanatate si in trimestrul I (perioada ianuarie-martie), a declarat luni vicepremierul Viorel Stefan. „Sigur ca este o intrebare, in conditiile in care s-a prorogat termenul…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Pretul unei actiuni Transgaz a crescut cu 50% peste valoarea din anul listarii, iar, daca se iau in calcul dividendele, randamentul depaseste 140%, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta dedicata implinirii a 10 ani de la intrarea pe piata…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, ca euro ar trebui sa fie „undeva spre 5,3-5,4 lei”, dar „avem o gasca criminala de comunisti in Banca Nationala care tine cursul la un nivel care nu reprezinta realitatea”.

- „Indexul de Incredere Macroeconomica inglobeaza perceptiile despre conditiile generale pentru afaceri, despre cum este sa fii angajat in Romania si despre cum vor evolua veniturile si averile personale in urmatoarele 12 luni”, precizeaza autorii studiului. Increderea antreprenorilor si executivilor…

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…

- Estimarile analistilor cu privire la economia Romaniei se inrautatesc de la o luna la alta. Indicatorul de incredere macroeconomica calculat de CFA Romania a scazut, in decembrie, la cea mai mica valoare din aprilie 2013. Totodata prognozele membrilor...

- Indicatorul de incredere macreconomica a scazut in luna decembrie la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013 fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior. Analistii CFA anticipeaza in urmatoarele 12 luni reducerea venitului personal, o cotatie…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, scaderea datorandu-se in special componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Cotația oficiala afișata luni de Banca Naționala a României (BNR) este de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depașit, în premiera, pragul de 4,66 lei. Pe piața valutara interbancara moneda europeana a oscilat luni între 4,6654 și 4,6670…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 19 ianuarie cursuri de schimb pentru euro,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Pretul apartamentelor din Timisoara a avut cea mai mica crestere in ultimele trei luni ale anului 2017, in comparatie cu restul marilor orase din Romania. La finele lui 2017, pretul mediu pe metru patrat a ajuns la 1.120 de euro, mai mare cu 0,9% fata de cel de la finalul trimestrului 3, arata datele…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% în raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. În ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in 2017 la Bursa de Valori Bucuresti a depasit 3 miliarde de euro, cu 24% peste nivelul din 2016 si cu 28% peste media ultimilor 10 ani, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,98%, de la 2,03%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro, in a doua sedința din 2018, in scadere cu 0,23% fața de ziua precedenta. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs din istorie. Anterior, cel mai mare curs euro/leu fusese atins în…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a ajuns la cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea cresterilor…

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania. Potrivit sursei citate, creşterea înregistrată…

- In luna noiembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0.7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior. Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale indicatorului.…

- Vestile nu sunt prea bune pentru evolutia leului in anul care urmeaza. Analistii financiari se asteapta la o depreciere a leului in 2018. Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive…

- Peste 90% dintre participanții la sondajul CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului fața de euro in urmatoarele 12 luni. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru…

- In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior),…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, evolutie ...

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea…

- In luna noiembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0.7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior. Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale indicatorului.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…