"Sunt foarte fericita si este o mare onoare pentru mine sa primesc Trofeul Cerbul de Aur. Ma bucur ca ma aflu aici, in tara voastra frumoasa si a fost o mandrie sa cant in limba romana", a declarat artista Eliza G, potrivit News.ro.

Artista a interpretat, in concurs, piesele „Creioane colorate” (Feli) si „Altro che favole”.

Trofeul Cerbul de Aur a fost inmanat de Valer-Daniel Breaz, Ministrul Culturii si Identitatii Nationale.

In cea de-a treia seara a Festivalului, transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVR International si TVR HD, recitalul galei a fost sustinut de…