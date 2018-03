Cele mai scumpe intelegeri de divort. Pace pe milioane de dolari!

Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de dolari pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. In contextul cresterii accelerate a…

- ANAF afla saptamana viitoare daca va pierde creditul de 90 de milioane de dolari de la Banca Mondiala. Este vorba despre banii cu care Fiscul trebuia sa se modernizeze. Președintele ANAF,...

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- "UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari", conform portalului. "Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Moldovenii de peste hotare trimit acasa tot mai multi bani. In luna ianuarie, in țara, au intrat 94 de milioane de dolari, cu 26 la suta mai mult decat in aceeași perioada din 2017, arata datele Bancii Nationale.

- Mumbai se afla pe primul loc in topul oraselor cu cele mai mari salarii anuale oferite strainilor, urmat de San Francisco, Zurich, Shanghai si Geneva, potrivit unui studiu realizat de HSBC Bank International. In studiu, realizat pe 27.587 de expati, au fost incluse 52 de orase din Asia,…

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- Profitul inainte de taxe al grupului bancar britanic HSBC a crescut cu 141% anul trecut, la 17,2 miliarde de dolari, datorita rezultatelor foarte bune inregistrate in Asia, transmite BBC. În 2016, câştigurile au fost afectate de o serie de costuri excepţionale, inclusiv vânzarea…

- Hackeri necunoscuti au furat anul trecut 339,5 milioane ruble (sase milioane de dolari) dintr-o banca ruseasca in urma unui atac in care au utilizat sistemul international de plati SWIFT, a anuntat vineri Banca Centrala a Rusiei.

- Mai multi artisti graffiti din New York au obtinut in instanta despagubiri in valoare de 6,7 milioane de dolari dupa ce operele lor realizate pe o cladire au fost distruse, relateaza marti DPA. Ei considera ca justitia a facut dreptate in acest caz, chiar daca demersul juridic nu a fost initiat din…

- Un diamant transparent "rar", de marimea unei capsuni, care a obtinut cele mai mari scoruri in ceea ce priveste criteriile legate de calitate, ar putea fi vandut la un pret record luna aceasta, in cadrul unei tranzactii care va avea loc la...

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- Rețeaua de micro-blogging Twitter a anunțat primul sau profit din istorie, de 91,1 milioane de dolari, in ultimul trimestru din 2017, fața de o pierdere de 167,1 milioane de dolari in același interval din 2016.

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari.

- Ca in fiecare an, Super Bowl nu reprezinta doar un prilej pentru a urmari confruntarea dintre cele mai bune echipe din fotbalul american (NFL). Considerat evenimentul sportiv al anului in SUA, companiile profita din plin de cele mai mari audiente inregistrate (peste 100 de milioane de persoane) pentru…

- Fondul privat de investiții Blackstone va cumpara divizia Thompson Reuters care furniza informații bursiere catre bancile de investiții și companiile de brokeraj de pe Wall Street cu 17 miliarde de dolari, scrie Bloomberg . Mai exact, Blackstone va cumpara un pachet de 55% din acțiunile diviziei de…

- Lucrarea lui Picasso ''Femme au beret et a la robe quadrillee'' (Marie-Therese Walter), o reprezentare impresionanta a muzei artistului, evaluata la circa 50 de milioane de dolari, a fost expusa marti intr-o galerie din Hong Kong, informeaza Xinhua. Tabloul urmeaza sa fie vedeta Licitatiei de arta…

- Tabloul urmeaza sa fie vedeta Licitatiei de arta moderna si impresionista organizata de casa Sotheby's la 28 februarie, la Londra.James Mackie, director al Departamentului de arta impresionista si moderna din Londra a declarat ca lucrarea, terminata in decembrie 1937 si realizata la doar…

- Un tablou de Pablo Picasso, "Femme au beret et a la robe quadrillee (Marie-Therese Walter)", evaluat la 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 28 februarie, la casa Sotheby's din Londra, transmite AFP.

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune opt jucatoare de tenis si opt perechi de dublu intr-un sezon, se va disputa timp de zece ani, incepand din 2019, la Shenzhen, in China. Premiile se vor dubla fata de competitia care va fi in acest an la Singapore pentru ultima data, inca de la prima…

- Actrita Ellen Pompeo, vedeta serialului 'Grey's Anatomy', va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a continua inca doua sezoane, actrita subliniind ca egalitatea salariala intre barbati si femei constituie o miza a schimbarii la Hollywood, relateaza AFP. Lansat in 2005,…

- Un tanar de 20 de ani din statul american Florida, desemnat unicul castigator al premiului principal (jackpot) pus in joc de o celebra loterie din Statele Unite, in valoare de 451 de milioane ...

- Shane Missler, un tanar in varsta de 20 de ani din Florida, SUA, a castigat la loto fabuloasa suma de 450 de milioane de dolari. Biletul norocos l-a cumparat de la o agentie de langa casa parintilor sai. A

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, prelauta de Agerpres. Joi, cotaţia barilului…

- Aceasta lucrare de 1,83 metri pe 1,73 metri, care reprezinta un cap negru pe fond albastru azur, a batut recordul de vanzari in luna mai a anului trecut la casa de licitatie Sotheby's, record pentru un artist american. El va fi expus la Brooklyn Museum din 26 ianuarie pana pe 11 martie. Panza nu…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane de persoane din provincie cauzand pierderi economice directe in valoare de 1,26 miliarde de yuani (190 de milioane de dolari americani) si pierderi in domeniul agriculturii estimate la 790 de milioane de yuani (122…

- Adevarata emblema pentru noul cartier din New York, Hudson Yards, monumentala scara va oferi vizitatorilor o perspectiva deosebita asupra raului Hudson si renumitului Manhattan. Este un santier al...

- Statele Unite vor investi in acest an peste 200 milioane de dolari in infrastructura militara din Europa. Banii vor fi folositi pentru modernizarea si renovarea unor aeroporturi militare precum cele din Estonia, Slovacia, Letonia, dar si a unui depozit logistic situat in apropiere de

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Pe trei niveluri sunt dispuse un apartament cu mai multe camere, caruia i se adauga dormitoare, sapte bai, un club de noapte si o terasa. „Am cautat peste tot designeri de interior care sa dea proprietatii un spirit atat de bogat si asta au creat Lenny si echipa lui", a spus Branden Williams, manager…

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.

- Fostul baschetbalist american Michael Jordan este sportivul cel mai bine platit din toate timpurile, avand o avere estimata la 1,85 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista americana Forbes, informeaza AGERPRES . “Air” Jordan a realizat cea mai mare parte a veniturilor sale in urma…