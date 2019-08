Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație "extrem de agresiv", care a devastat cateva mii de hectare in zona muntoasa a insulei Gran Canaria, a forțat autoritațile sa evacueze cel puțin 9.000 de persoane, informeaza agenția de știri Dpa.Autoritațile locale au transmis ca incendiul amenința o padure de pini…

- Aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate dintr-o zona turistica de pe insula spaniola Gran Canaria, din cauza unui incendiu forestier care a devastat circa 3.400 de hectare incepand de sambata, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Incendiul este "extrem de violent",…

