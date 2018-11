Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Ministrul francez al Mediului, Francois de Rugy, a dat asigurari ca Executivul nu va face un pas inapoi in privinta planului legat de cresterea taxelor pentru carburanti, in pofida nemultumirii celor care au protestat sambata fata de aceasta masura, relateaza agentia EFE."In materie…

- Aproximativ 124.000 de persoane au participat sambata in Franta la 2.000 de adunari de protest fata de cresterea taxelor la carburanti, a anuntat la pranz ministrul de interne Christophe Castaner, transmite AFP. Mai multe incidente grave au avut loc in puncte de blocaj pe teritoriul tarii, a declarat…

- Cel putin trei persoane au fost ucise luni si alte opt ranite in capitala afgana Kabul intr-o explozie produsa in apropiere de un protest la care participau sute de oameni, informeaza AFP si Efe. Potrivit Ministerului de Interne, explozia a avut loc in apropierea unui liceu din centrul orasului. Un…

- Sase persoane au fost arestate in cadrul unei anchete preliminare privind un presupus plan de atacare a presedintelui francez Emmanuel Macron, a relatat marti canalul francez BFM TV, care citeaza un oficial apropiat de acest dosar, scrie agerpres.ro.

- Un omagiu national va fi adus vineri dimineata la Palatului Invalizilor din Paris indragitului cantaret Charles Aznavour, care a decedat luni, la varsta de 94 de ani, a anuntat marti Palatul Elysee, citat de AFP. La ceremonie va participa si presedintele francez, Emmanuel Macron,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a acceptat marti demisia ministrului de interne, Gerard Collomb, pe care o respinsese luni, informeaza AFP. Collomb isi anuntase pe 18 septembrie plecarea din guvern anul viitor, pentru a candida in 2020 la un nou mandat de primar al orasului Lyon - functie pe…