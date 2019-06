Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anularea alegerilor municipale din Istanbul, la solicitarea partidului lui Recep Tayyip Erdogan, principalul partid de opozitie din Parlamentul de la Ankara a cerut anularea tuturor alegerilor organizate anul trecut in Turcia.

- Autoritatea electorala din Turcia a ordonat luni organizarea unui nou scrutin municipal la Istanbul, la cererea partidului islamo-conservator AKP al președintelui Recep Erdogan. Noul scrutin va avea loc la 23 iunie. AKP a pierdut alegerile municipale și in capitala țarii, Ankara. O palma data partidului…

- "Colegii nostri au stabilit toate acestea (presupusele neregulile - n.r.). Bineinteles, aceasta arunca un val (asupra rezultatului alegerilor - n.r.). Daca exista o abordare sincera, ar trebui sa se ajunga la o anulare" a scrutinului, a afirmat Erdogan, citat de cotidienele proguvernamentale Sabah…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, miercuri, ca autoritatile electorale ar trebui sa anuleze scrutinul local castigat de opozitie la Istanbul, argumentand ca neregulile fac ca votul sa fie ilegitim. "Colegii nostri au stabilit toate acestea (presupusele neregulile - n.red.)…

- Partidul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan a contestat marți rezultatul alegerilor municipale din Istanbul, care au fost câștigate, potrivit rezultatelor provizorii, de opoziție, scrie AFP."Ne-am depus obiecțiile la autoritațile electorale pentru toate cele 39 de districte din…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a suferit luni un revers inedit dupa 16 ani la putere, rezultatele parțiale la alegerile locale derulate cu o zi în urma indicând ca partidul sau se îndreapta spre înfrângere la Istanbul, dupa ce a pierdut deja Ankara, scrie AFP.Confruntat…

- Victorie detașata și infrangere dureroasa. Așa se poate interpreta rezultatul alegerilor locale de ieri din Turcia. Partidul președintelui Erdogan a caștigat in cele mai multe provincii ale țarii, dar a pierdut primaria capitalei Ankara.

- Birourile de vote s-au deschis la ora 07.00 in mai multe orase din Turcia, iar de la ora 08.00 s-au deschis in intreaga tara, scrie news.ro. In contextul in care Turcia se confrunta cu prima sa recesiune din ultimii 10 ani, cu o inflatie record si somaj in crestere, acest scrutin are valoare…