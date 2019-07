Stiri pe aceeasi tema

- # „Fiul șoferului a fost polițist”, spune femeia care se afla in dreapta șoferului ce conducea Matizul lovit # Șoferul se numește Ion Catrina, iar polițistul care a facut procesul-verbal incomplet e Gheorghe Voicu de la Postul de Poliție Miroși Un eveniment rutier petrecut pe 7 iulie a.c la Gaujani,…

- Omul legii este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce astazi dimineata a intrat cu masina Politiei intr-un autoturism care circula in fata sa. O persoana a fost ranita usor.

- O cultura de grau de pe cinci hectare si o combina agricola au fost distruse intr-un incendiu izbucnit, luni, la iesirea din localitatea Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", potrivit Agerpres. Conform ISU, dupa ce initial a fost…

- Un politist din judetul Timis a fost lovit cu piciorul in cap de catre un tanar de 26 de ani, pe care oamenii legii l-au incatusat dupa ce... The post Politist lovit cu piciorul in cap in Timis, dupa un control al actelor appeared first on Renasterea banateana .

- O autoutilitara de politie a fost implicata, marti dimineata, intr-un accident care s-a petrecut in centrul Ploiestiului. Agentul de politie care se afla la volanul masinii a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a dovedit ca acesta a consumat alcool.

- Lovit de un politist, pus la pamant si incatusat! Vorbim despre un barbat din Vaslui care a primit o bataie crunta! Toata scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere de la primariei, acolo unde se afla si postul de politie.

- Un politist local din Barlad a fost atacat de un hot surprins in toiul noptii in timp ce incerca sa sparga un magazin de cartier. Agentul a ajuns la spital cu capul spart, dupa ce hotul l-a atacat cu o prastie si bile de rulmenti.