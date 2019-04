Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de angajați in creștere, la fel și caștigurile salariale, coroborat cu o scadere a ratei șomajului sunt indicatorii publicați de Institutul Național de Statistica in masura sa demonstreze, cel puțin pe hartie, faptul ca județul Buzau a inregistrat, in ultimii doi ani, o creștere economica importanta.…

- Datele publicate luni de Institutul National de Statistica indica o crestere economica pe anul 2018 de numai 4,1 puncte procentuale, cu 1,4% mai mica decat cea estimata de Guvern, la momentul in care a fost construit bugetul pe anul trecut.

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, luni, cresterea de 4,1% a economiei romanesti anul trecut, serie bruta, fata de 2017. In februarie, INS a publicat primele date provizorii referitoare la avansul de 4,1% al economiei romanesti anul trecut. Luni, INS a confirmat aceste date. In ultimul…

- Cresterea economica subreda din 2018, confirmata de Institutul National de Statistica (INS). Anul trecut, produsul intern brut a depasit cu putin 940 de miliarde de lei, in crestere, in termeni reali, cu 4,1% fata de 2017. Si de aceasta dat, consumul a...

- Comisia Europeana estimeaza in prognoza de iarna o crestere economica a Romaniei, in 2019, de 3,8%, departe de tinta guvernului de crestere, de 5,5%. Potrivit Comisiei Europeane, evolutia investitiilor in 2019 va depinde, in mare, de impactul politicilor introduse in luna decembrie 2019 in sectorul…

- Economia italiana a intrat in recesiune tehnica (doua trimestre consecutive de scadere) in a doua parte a anului trecut, dupa o crestere semnificativa a costurilor de imprumut si a incertitudinilor politice provocate de divergentele dintre Guvernul populist de la Roma si Comisia Europeana privind…

- Cresterea economiei Frantei a incetinit anul trecut la 1,5%, de la 2,3% in 2017, arata datele preliminare publicate miercuri de Institutul National de Statistica (Insee), transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Scenariu halucinant! De ce nu ar vrea Klaus Iohannis sa o numeasca…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat, vineri, in cea de-a doua serie de date provizorii, creșterea economica din trimestrul al treilea din 2018, de 4,4%, fiind la jumatate fața de creșterea din 2017 din aceeași perioada, cand procentul a fost de 8,8%. In ceea ce privește primele noua luni…