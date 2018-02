Ce a iesit din razboiul PSD cu multinationalele? Romania castiga putin pe termen scurt si pierde masiv pe termen lung

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rafturile din piete sau hipermarketuri merele romanesti abia fac fata celor din import. Numai din Polonia luam anual mere in valoare de peste 20 de milioane de euro, desi stam bine la capitolul suprafatele cultivate cu meri. In urma cu doi ani tara noastra ocupa locul 2 la nivel european, dupa Polonia.…

- Romania a devenit singura țara din regiune care nu mai este promovata in cataloagele marilor turoperatori din Germania, stat care recent era principalul furnizor de turiști pentru piața locala. Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești.…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- El a fost intrebat daca, in intalnirile sale cu oficialii de la Bucuresti, a cerut sprijinul in cazul in care se va ajunge la un vot privind activarea articolului 7 al tratatului UE, o procedura care ar putea conduce la pierderea drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, din cauza refuzului…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o crestere de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. Banca Mondiala apreciaza ca Romania va raporta pentru 2017 o crestere…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Romania este cea mai mare piata a grupului care activeaza in opt alte state in Europa Centrala si de Est, printre care Bulgaria, Ungaria, Polonia. Compania Walmark, subsidiara grupului ceh cu acelasi nume, prezenta pe piata locala de su­plimente alimentare de 20 de ani, asteapta afaceri…

- Publicatia aminteste insa ca "acele tari UE care sunt acuzate de subminarea principiilor democratice ori de inactiune in privinta luptei anticoruptie si garantarii independentei judiciare provin din est. Printre ele se numara Ungaria, Bulgaria si Romania, pe langa Polonia." Financial Times citat de…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Clasamentul se menține neschimbat fața…

- Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate în Uniunea Europeana, inclusiv în România, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The Telegraph. În urma…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE). Clasamentul se mentine neschimbat…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Vișegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croația, Grecia, Romania, Slovenia și Serbia, context in care a aratat ca, pentru țara…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei, pe 4 octombrie, un ultimatum constand in doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie, altfel…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie. In…

- In cadrul pachetului lunar de decizii de constatare a neindeplinirii obligatiilor anuntat pe 4 octombrie de Comisia Europeana cele referitoare la Romania includ: o scrisoare de punere in intarziere privind analizarea regulata a pietelor de telecomunicatii relevante, o scrisoare de punere in intarziere…

- Canada a eliminat vizele obligatorii pentru toate categoriile de cetateni romani si bulgari, decizie ce va intra in vigoare de la data de 1 decembrie. Decizia vine in urma unor intense eforturi diplomatice si a negocierilor sustinute la nivel politic si tehnic intre Romania, Bulgaria, Canada…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Asiguratorul austriac Vienna Insurance Group (VIG), a obtinut in primele noua luni ale anului un profit de 8,9 milioane euro pe plan local, in crestere cu 39% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce primele brute subscrise au scazut cu 4,7%, la 373 mil. euro, potrivit raportului privind…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, aplauda poziția Departamentului american de Stat, dupa ce diplomația Statelor Unite a cerut Parlamentului roman sa retraga noile legi ale justiției. Europarlamentarul a mai susținut ca premierul Mihai Tudose este ,,nefrecventabil”…

- Romania a urcat opt poziții, pana pe locul 42, din 190, in clasamentul global PwC Paying Taxes 2018, care masoara ușurința cu care o companie iși poate plati taxele și impozitele. Clasamentul Paying Taxes este parte integrantă a raportului Doing Business, realizat în fiecare an de Banca Mondială…

- Proiectul BRUA, "o prioritate pentru guvernul Tudose" Foto: gov.ro. Un nou gazoduct strategic în lungime de peste 500 de kilometri va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european BRUA, care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria…

- Deputatii USR au depus, vineri, 5.000 de amendamente impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la split TVA, fiind primul filibuster din Romania pe o tema extrem de importanta, anunta un comunicat al formatiunii transmis Agerpres. Conform sursei citate, amendamentele USR se intind…

- România trebuie sa se poziționeze ferm alaturi de nucleul dur al Uni­unii Europene, reprezentat de "motorul franco-german", precum și sa se pregateasca pentru aderarea la zona euro, considera deputatul USR Matei Dobrovie, membru al Comisiei de politica externa a Camerei Deputaților.…

- Sectorul companiilor din Romania este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țari europene foste socialiste, reiese dintr-o prezentare a viceguvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. Potrivit acestuia, în România…

- Dupa ce partidul Svoboda/Libertate a blocat Forumul Minoritaților Naționale din Ucraina, la care au fost prezenti, saptamana aceasta, politicieni din Bulgaria, Romania, Polonia, Ungaria, precum și deputați ai Parlamentului European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a adresat o scrisoare deschisa presedintelui…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2017, prezentat intr-un comunicat al INACO, remis marti Agerpres, Europa domina si in acest an, primele cinci pozitii in top fiind ocupate de Elvetia, Danemarca, Belgia, Austria si Finlanda. Ultimele pozitii in clasamentul…