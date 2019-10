Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale a solutionat un numar de 67 de contestatii avand ca obiect inregistrarea sau neinregistrarea unor candidaturi la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019. Curtea Constitutionala a pronuntat 5 hotarari de admitere…

- Noua lege a pensiilor prevede ca aceasta categorie de pensionari trebuie sa trimita de doua ori pe an certificatul care atesta ca ei traiesc, scrie dcbusiness.ro. Citeste si NOUA LEGE A PENSIILOR. Cand poti cumpara vechime in munca Pensionarii care au domiciliul stabil in strainatate…

- Curtea Constituționala a judecat in regim de urgența contestațiile depuse impotriva candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu și Kelemen Hunor. CCR a respins toate contestațiile, așa incat cei patru candidați au unda verde.Citește și: SURSE Grupul Social Liberal ia viteza…

- Cazarea la Spitalul Județean de Urgența Vaslui costa mai mult decat la un hotel de lux. Cheltuielile nu includ medicamentele, tratamentul medical sau hrana bolnavului, ci numai dreptul de a sta in patul de spital. Pentru asta, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate deconteaza chiar și 525 de lei pe…

- Legea ANL. Pana in prezent, schimbul de locuinta se realiza doar in cazul imobilelor aflate in exploatare, fiind exceptate locuintele noi. Legea ANL. "Modificarea a fost solicitata atat de catre reprezentantii autoritatilor publice locale, precum si de chiriasi ai locuintelor pentru tineri…

- Minor plecat de acasa, depistat de polițiști La data de 22 august a.c., in jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca fiul ei, in varsta de 13 ani, a plecat voluntar de la domiciliu in acea dimineața și nu a mai […] Articolul…

- Dispariția Alexandrei Maceșanu, adolescenta rapita și ucisa de Gheorghe Dinca, i-a șocat pe toți locuitorii din Dobrosloveni, satul natal al fetei. Oamenii vor fi consiliați psihologic, miercuri, de o echipa de psihologi de la București.

- O adresa cu iz de ultimatum pentru administrația locala. Inspectoratul Școlar Județean a transmis in urma cu doua zile o solicitare Primariei Municipiului Arad de a prelua Clubul Sport Școlar „Gloria” Arad, dar și Palatul Copiilor Arad. „Ca urmare a adresei Ministerului Educației Naționale…