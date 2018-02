Stiri pe aceeasi tema

- Detasarea magistratilor este permisa in cadrul Ministerului Justitiei, unitatilor subordonate acestuia si al structurilor autoritatii judecatoresti, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor…

- "Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- Rareori se intampla in istorie ca in urma unui eveniment sa nu apara niciun raspuns si numai intrebari. S-ar putea lansa o intrebare de sorginte leninista: ce-i de facut? Totusi, cea mai insistenta intrebare ramane: „ce se va intampla?” Problematica nu este declansarea in sine a procedurii de revocare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute, pe 20 martie, sesizarea PNL si USR asupra modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. PNL si USR au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)…

- Judecatorii și procurorii cu o vechime intre 20 și 25 de ani numai in aceste funcții se vor putea pensiona și mai devreme de 60 de ani pentru a obține pensiile de serviciu, potrivit Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.…

- Partidul National Liberal anunta ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii 97/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, prin care, spun ei, "a fost instituit un nou regim al imunitatii judecatorilor CCR". Concret, legea prevede ca judecatorii CCR…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei considera ca modificarile aduse Legii administratiei publice locale incalca dispozitiile constitutionale privind principiul autonomiei locale, autoritatilor comunale si orasenesti, prefectului, precum si legii si principiul securitatii juridice.Potrivit unui…

- Curtea Consitututionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, sa admita obiecția de neconstituționalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Potrivit unui comunicat al CCR, obiectia…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici. CCR a admis,…

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie.

- Partidul Liberal va depune o sesizare la Curtea Constituționala (CC) privind controlul constituționalitații a șase legi care prevad ca limba rusa este „limba de comunicare între națiuni” în Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit președintelui PL, Mihai Ghimpu,…

- CCR dezbate, joi, obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, formulata de un numar de 51 deputati apartinand…

- Peste 50 de polițiști clujeni au desfașurat, joi, o acțiune în zona Pieței Maraști, pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea faptelor antisociale.”La data de 11 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au organizat și desfașurat…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are 'o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte' si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba 'suportul' tuturor fortelor politice. 'Pana sa ajungem…

- Liviu Dragnea a reacționat, dupa ședința Consiliului Executiv al PSD, la propunerea președintelui Iohannis de modificare a Constitutiei, in sensul interzicerii accesului la funcții publice pentru persoanele care au probleme penale

- Președintele Igor Dodon a comentat decizia Curții Constituționale care a stabilit interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova in cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova

- Mandatele sefilor de penitenciare ar putea fi limitate la patru ani, conform unui proiect de lege lansat in dezbatere publica de Ministerul Justitie (MJ), scopul acestei masuri fiind acela de responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii. Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica…

- * Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati la sediul DIICOT pentru a fi audiati in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Deputatul democrat Sergiu Sârbu a depus joi, 4 ianuarie, o sesizare la Curtea Constituționala prin care solicita constatarea circumstanțelor ce justifica interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în vederea promulgarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul…

- CODUL RUTIER se schimba in 2018: VEZI ce infractiuni se pedepsesc cu inchisoarea, ce risca cei care beau chiar dupa ce au coborat de la volan Un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a…

- Noua patrule de ordine publica, interventie rapida si siguranta rutiera, din cadrul Politiei Locale Galati, vor fi prezente la evenimentul din data de 31 decembrie 2017, de pe esplanada de la Sala Sporturilor pentru buna desfasurare a evenimentului Revelion 2017-2018.Politistii locali vor intra in dispozitiv…

- Un grup de 40 parlamentari PSD, în frunte cu deputatul Catalin Radulescu, au depus o inițiativa legislativa care blocheaza DNA și ANI.Proiectul vrea sa îi scoata pe senatori, deputati, presedinte si alesii locali de sub incidenta prevederilor codului penal, ei nemaiputând…

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea trimisa joi Curtii Constitutionale ca modificarile aduse Legii 303/2004 in legatura cu raspunderea materiala a magistratilor incalca Constitutia si reglementari internationale, deoarece au un continut "neclar" si "confuz", nu corespund cerintelor…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale. Decizia a fost luata, vineri, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional. Data referendumului…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție susțin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor și procurorilor s-ar incalca nu mai puțin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constituționala.

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis vineri Camera…

- Liderul grupului senatorilor PMP, Dorin Badulescu, a anunțat luni ca vor lua parte la dezbaterile si la votul asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 referitoare la statutul magistratilor. El a mai precizat ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE și UDMR vor sa promoveze aceasta lege „fara o dezbatere…

- Conducerea Primariei Brasov a anuntat ca intentioneaza sa instituie taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului pentru anul 2018. „In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, persoanele interesate pot trimite in scris propuneri,…

- Presedintele Klaus Iohannis, a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

- UDMR sustine ca a votat in favoarea modificarii legii statutului judecatorilor si procurorilor pentru ca vrea „un stat de drept, nu un stat dirijat de procurori”, iar separarea puterilor in stat ar fi in interesul tuturor cetatenilor, contribuind la garantarea statului de drept. UDMR mai sustine ca…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova a decis, luni, ca proiectul de modificare a Constitutiei care prevede in textul Legii supreme integrarea europeana ca orientare strategica a tarii poate fi adoptat de catre Parlament, relateaza site-ul Radio Chisinau.

- Plenul Senatul a armonizat luni cu decizia CCR propunerea legislativa prin care se stabileste ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG 32/2015 privind infiintarea garzilor forestiere. Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Va prezentam textul integral al cererii:…