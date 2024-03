Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Botoș, europarlamentar USR, membru al grupului Renew Europe, a participat la evenimentul „Dreapta Unita la Chișinau: viitorul Moldovei in Uniunea Europeana”, unde au fost prezenți peste o mie de participanți, cei mai mulți dintre ei cu dubla cetațenie, moldovano-romana, care iși doresc o Romanie…

- Curtea Constituționala a Moldovei a respins sesizarea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor impotriva legii prin care a schimbat sintagma "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in legislația țarii, inclusiv in Constituție. Magistrații au decis ca aceasta modificare nu ar contravine Constituției, fiind…

- Președintele Klaus Iohannis a devansat alegerile prezidențiale cu trei luni pentru a iși putea lua in primire o funcție in cadrul Uniunii Europene sau NATO. Insa, opoziția, reprezentata de USR, a atacat la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) legea, adoptata de Senat, prin care s-a stabilit ca alegerile…

- La reuniunea deputaților din Transnistria au ajuns și activiști din Gagauzia, scrie presa din regiunea, Bunaoara, jurnaliștii de la Tiraspol l-au surprins la eveniment pe Ivan Burgudji, care nu a ezitat sa faca declarații. TSV scrie ca in discuțiile cu echipa canalului Burgudji a precizat ca problemele…

- Mai multe hotariri au fost aprobate in cadrul ședinței de astazi a Comisiei Electorale Centrale. Astfel, CEC a luat act de informațiile conținute in rapoartele prezentate de catre concurenții electorali in campania electorala aferenta votarii repetate pentru alegerea primarului comunei Bubuieci, municipiul…

- In urma cu opt ani, in intervalul dintre turul I si turul II al alegerilor prezidentiale din cel de al doilea stat romanesc, Republica Moldova, o demonstratie pro unionista din Bucuresti, a Platformei Actiunea 2012, a inclinat balanta in favoarea lui pro rusului Igor Dodon. Tema unionista este iarasi…

- Guvernul Suediei va acorda sprijin in valoare de 50 milioane SEK (coroana suedeza), echivalentul a circa 5 milioane de euro, Ucrainei. De asemenea, aproximativ cate 445 de mii de euro vor fi alocate Moldovei și Georgiei. Sprijinul este oferit prin diverse fonduri NATO și va fi folosit pentru deminare,…