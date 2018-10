Stiri pe aceeasi tema

- Medicul chirurg pediatru Laura Balanescu, de la Sanador, cea care l-a operat pe baiețelul care a murit în urmacu o saptamâna, este soția șefului masonilor din România, transmite Realitatea TV.

- Medicul de pe ambulanța SMURD chemata sa intervina in cazul copilului care a murit in weekend la Sanador a spus, joi, ca a facut tot ce a ținut de el pentru a-i salva viața micuțului, precizand ca le-a cerut scuze parinților, scrie Mediafax."Este o ancheta in desfașurare, voi lasa persoanele…

- Decesul copilului este proba necesara, dar nu si suficienta pentru a stabili vinovatia cuiva, anunta reprezentantii Colegiului Medicilor in cazul decesului baietelului de la Sanador, precizand ca nu este o legatura directa intre verdictul dat de medicii legisti si o eventuala eroare medicala.

- Presedintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, a declarat, miercuri, ca verdictul de soc hemoragic în cazul copilului mort dupa o operatie de hernie inghinala la spitalul privat Sanador din București "nu înseamna neaparat ca cineva este de

- Raportul medico-legal intarește ipoteza unei culpe medicale, reprezentanții organizației profesionale urmand a stabili daca a existat vinovație din partea medicilor implicați și in sarcina cui cade aceasta. Concluziile autopsiei efectuate in cazul copilului care a decedat la clinica privata Sanador…

- Dan Negru (47 de ani) a reactionat cu privire la cazul copilului care a murit la un spital privat din reteaua Sanador, din Capitala, in urma unei interventii care ar fi trebuit sa fie una de rutina, printr-o postare pe pagina personala de Facebook.

- Ministerul Sanatatii informeaza ca raportul preliminar al controlului efectuat la Sanador, unde a murit copilul in varsta de un an si 10 luni, arata ca au fost respectate procedurile igienico-sanitare. A fost sesizat Colegiul Medicilor pentru a fi verificata conduita terapeutica. „Raportul preliminar…

