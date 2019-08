"Pana marti, deja am avut banuieli, dar atunci am ajuns sa le cred mai mult. Pentru ca ceva nu se lega. Fata, joi, da telefon la 11,00 la 112. Abia cand am auzit inregistrarile ne-am dat seama, si asta este foarte grav, ca nici prima operatoare si nici politistul nu au luat-o foarte in serios pe Alexandra. Sa o spunem direct, pe principiul ca daca o fata a ajuns ea acolo sa fie retinuta, violata, o fi facut ea ceva. Exista aceasta atitudine si s-a simtit ca o iau putin peste picior: cum adica nu stii unde esti, cum adica nu stii cine te-a luat?", a spus Adriana Saftoiu la Antena 3.