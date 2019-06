Caz socant la serbarea de sfarsit de an. Un copil s-a electrocutat in timpul festivitatii scolare

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 14 ani, din Gardești, un sat in comuna Voinești din județul Vaslui, s-a electrocutat la scoala, dupa ce si-a conectat incarcatorul telefonului la o priza de 220W, iar capatul l-a bagat in gura, informeaza Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Vaslui. Elevul și-a pierdut cunoștința…

- Tanarul banuit ca a dat o spargere in Liceul Tehnologic din localitatea Belcesti din Iași și a ars zece cataloage a fost identificat de polițiști. Anchetatorii au descins in locuința suspectului de unde au ridicat mai multe haine și bunuri folosite in timpul loviturii. Polițiștii din Harlau au facut…

- Sfarsit cumplit pentru un tanar student roman, in Italia. Baiatul de 26 de ani a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Anzio, o comuna aflata in sudul The post Student roman, gasit mort in Italia. Baiatul a sfarsit intr-o camera de hotel din Roma appeared first on Renasterea banateana .