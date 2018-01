Stiri pe aceeasi tema

- A fost adus miercuri seara, in jurul orelor 19,00. Medicii hușeni i-au acordat primele ingrijiri medicale și apoi au direcționat pacientul la Spitalul de Urgența din Vaslui. In urma analizelor s-a constat ca acesta consumase și o cantitate de alcool. “Se numește Zamfir și e un om cam necajit.…

- Acuzații incredibile la Spitalul Județean de Urgența Pitești. Un pacient care a suferit un accident la o mana ii acuza pe medici de neglijența. Barbatul spune ca i-a fost aruncat degetul, in loc sa fie salvat printr-o operație.

- Batrana abandonata in gara din Craiova de propria familie. Femeia a ramas pe o banca din gara, cu toate bagajele, in speranța ca rudele vor veni sa o ia. A trecut mai mult de o luna, insa nimeni nu a revenit. Cazul șocant a revoltat un oraș intreg. Oamenii care știu care este povestea sfașietoare a…

- Noi detalii in cazul Niculinei Bulat, tanara care a decedat la Spitalul de urgenta din Capitala. O comisie creat de avocatul poporului a constatat ca in acest caz au fost incalcate drepturile la accesul serviciilor de sanatate și la informare.

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Medicii nu au incalcat procedurile medicale si nici conduita profesionala in cazul pacientei in varsta de 63 de ani care a murit in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava la inceputul acestei luni, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Mihai Ardeleanu.…

- O femeie de 40 de ani din Botoșani a ajuns de urgența la medic acuzand dureri abdominale. Femeia nu a spus de prima data ce facuse inainte de a ajunge sa aiba aceste dureri. Astfel ca medicii nu iși explicau durerile puternice pe care le acuza femeia. Mai mult, aceștia au inceput sa investigheze mai…

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- Este alerta maxima dupa ce o ambulanta a fost chemata de urgenta la sediul DIICOT, unde actorul Alexandru Arsinel este audiat in dosarul care-l vizeaza pe medicul Mihai Lucan, potrivit Romania TV.Citeste si: Vremea se schimba RADICAL, de astazi. Meteorologii AVERTIZEAZA: Ploi, lapovita, ninsori…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Femeii i s-a facut rau brusc cand era in oras. Mama ei a dus-o la spitalul Judetean, sperand ca Maria va primi ajutor. La Serviciul de Urgenta, li s-a spus sa astepte pentru ca e aglomerat. Nestiind ce sa faca pentru ca fiica ei sa fie consultata cat mai repede, femeia a chemat un taxi ca sa mearga…

- Cazul femeii care a murit plimbata intre spitale la Sibiu este in continuare invaluit in mister. Circumstanțele in care starea de sanatate a Mariei Ciorogar, o tanara de 39 de ani, s-a degradat rapid sunt neclare. In timp ce rudele dau vina pe medicii de la Spitalul Județean Sibiu și de la Spitalul…

- Primarul din Baicoi declara ca doctorița filmata in timp ce refuza internarea unui pacient nu este angajat al Spitalului Orasenesc Baicoi, avand doar un contract de colaborare pentru efectuarea unor garzi. Acesta spunea ca s-a dispus o ancheta și se va intrerupe colaborarea. Totodata, a spus ca exista…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital de cateva sute de ori, dar nu i-a facut pe medici sa o ia in serios aproape niciodata.A Abia cand a fost la un pas de moarte aceasta a reusit sa le atraga atentia celor din spital.A

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) isi exprima ingrijorarea fata de situatia conflictuala aparuta intre medicii de familie si casele de asigurari de sanatate si cere, printr-un comunicat de presa, rezolvarea amiabila a problemelor dintre cele doua entitati.

- Cazul este investigat de Carabinierii din Compagnia di Augusta, care doresc sa arunce o lumina clara asupra a ceea ce s-a petrecut cu fetita, informeaza Siracusa News. Fata a recurs la gestul extrem, satula fiind de certurile dintre parinții sai. Totul s-a intamplat in localitatea Mellilli,…

- Un caz cutremurator a șocat Romania la inceputul acestui an. O fetița de nici doi ani din Chinari, județul Mureș, a fost ucisa de unchiul ei, care i-a sucit gatul . Medicii legiști au efectuat autopsia, iar concluziile sunt șocante. Medicii legisti au stabilit ca fetita a avut o moarte violenta, produsa…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani trage un semnal de alarma cu privire la numarul mare de minore care au nascut anul trecut in Vrancea. In primele 11 luni ale anului 2017 au fost inregistrate 307 minore, care au adus pe lume copii sau care erau…

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la politie. La o zi dupa accident compania care detine supermarketul din Craiova a anuntat ca regreta cele intamplate si va fi alaturi de familia victimei.…

- Un tanar in varsta de 32 de ani s-a sinucis astazi, aruncandu-se in fata trenului in Navodari. Medicii au incercat sa faca tot posibilul sa il tina in viata, insa, din pacate, a murit din cauza ranilor grave.

- Dorel Vișan a primit diagnosticul a fost colica biliara. In urma mai multor investigații medicale, doctorii au decis ca nu este nevoie de operație, insa actorulva fi monitorizat. Dorel Visan: "Apar surogatele culturale si rebuturile artistice" Dorel Visan, in varsta de 80 de ani, este…

- Un barbat din Campina și-a gasit fiul spanzurat intr-o padure de la marginea orașului. Cel care și-a pus capat zilelor este un tanar de 33 de ani. Familia il cauta neincetat, dupa ce a disparut de acasa. Descoperirea infioratoare a fost facuta de tatal tanarului. Barbatul și-a gasit fiul spanzurat intr-o…

- Dupa ce a consultat mai multe organizatii profesionale din domeniul medical, Colegiul Medicilor din Romania (CMR) a trimis o adresa Camerei Deputatilor prin care solicita adoptarea cat mai rapid a legii...

- Alexandru Arsinel a fost internat de urgenta la Spitalul Municipal din Bucuresti. Actorul a fost dus la spital de catre familie, iar medicii au decis sa il interneze si sa il supuna mai multor investigatii. Potrivit Adevarul, medicii nu au oferit detalii despre starea de sanatate a actorului, aceasta…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) considera ca vaccinarea este un drept al copilului, necesar pentru a obtine cea mai buna stare de sanatate posibila, iar imunizarea reprezent- masura profilactica cu cel mai mare succes din istoria medicini. De aceea, medicii solicita adoptarea cat mai curand…

- Conform informațiilor operative oferite Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI de catre colegii romani accidentul rutier cu implicarea cetațenilor moldoveni a avut loc in aceasta dimineața la ora 6.20 min. in apropiere de județul Harghita, Romania.

- Colegiul Medicilor din Romania cere șefilor de spitale sa nu-i mai oblige pe medici sa lucreze peste program, situatia urmand sa fie discutata cu Ministerul Sanatații și Ministerul Muncii. Doctorii au atentionat ca nu le este respectat programul de munca, lucru ce ar putea avea consecințe asupra siguranței…

- La o zi dupa ce agentul sef adjunct de politie Dan Ciprian Sfichi a fost lovit cu sabia in cap atat de puternic, incat i-a fost crestat creierul s-au aflat informatii care au starnit revolta. Acestea au fost facute publice de liderul sindicatului Politistilor din Romania "Diamantul", filiala Suceava.

- Caz incredibil la Spitalul Județean de Urgența din Piatra-Neamț, unde o tanara de 23 de ani a murit la o zi dupa ce a dat naștere unui baiețel. "A decedat o pacienta de 23 de ani in urma unei tulburari de ritm cardiac, dupa ce a nascut natural (un baiețel). Sarcina era in 41 de saptamani și…

- Misterul tripului asasinat din judetul Satu Mare a fost dezlegat ieri de politisti. Autorul crimei care a socat Romania este chiar fiul sotilor Gheorghe si Niculina Rentea, care au fost gasiti morti in propria gospodarie, alaturi mama femeii, Viorica Apan. Razvan Rentea (33 de ani) si-a omorat parintii…

- Caporalul Buzea Ionel, militarul ranit in incidentul din 15 septembrie a.c, extras din teatrul de operații Afganistan in luna octombrie pentru investigații complete in Romania, a primit acceptul comisiei medicale de a continua misiunea alaturi de camarazii sai. Astfel, in aceasta noapte, in jurul orelor…

- Un indian a reușit sa-i suprinda pe doctori. Acesta a mers la spital acuzand dureri de stomac, insa un control a scos la iveala ca acesta sufera de o boala psihica, din cauza careia are un obicei extrem de bizar: sa manance obiecte de metal. Medicii indieni au fost surprinși de ce au descoperit in stomacul…

- In timpul nașterii, femeia s-a intors catre mama și logodnicul ei și le-a spus ca ii iubește. Dupa aceea, inima ei s-a oprit și a inceput sa sangere grav in timpul nașterii. Potrivit Daily Mail, Shannon, in varsta de 22 de ani, nu a reușit timp de 2 saptamani sa iși țina copilul in brațe,…

- Romania este in doliu dupa ce Stela Popescu, actrita care i-a facut sa rada pe romani timp de zeci de ani, a murit. Alaturi de Alexandru, partenerul sau de scena, Stela Popescu a contribuit la scrierea istoriei Teatrului de Revista jucand in mii de spectacole. Cei doi au debutat pe aceasta scena…

- Sezonul rece este o adevarata provocare pentru parinti, iar problemele de sanatate nu ocolesc pe nimeni, indiferent de functie ori de statut social. Este si cazul sotului fostei presedinte a PNL Alina Gorghiu, care a ajuns de urgenta la farmacie, cu mult dupa miezul noptii! Imaginile sunt numai pe CANCAN.ro,…

- Ordonanta de Urgenta pregatita de PSD ii obliga pe doctori sa faca 48 de ore de garda pe saptamana, fata de 35 in prezent. Si asta, in conditiile in care vor fi platiti in functie de salariul actual si nu de cel care urmeaza sa fie marit. Medicii spun ca documentul nu clarifica nici sporurile, nici…

- Un nou nascut mort a fost gasit în groapa de gunoi de la Pata Rât. Fatul a fost gasit decedat vineri dimineața. Acesta ar fi fost adus cu o mașina care transporta gunoaiele menajere și a fost gasit de o persoana care sorta gunoaiele. Cazul…

- Alexandru Arșinel a chemat de urgența salvarea acasa, dupa ce i s-a facut rau. Deși medicii i-au recomandat sa se interneze in spital, acesta a refuzat. Actorul a avut probleme cu tensiunea și a chemat ambulanța acasa, insa nu a vrut sa mearga la spital. Soția actorului are probleme grave de sanatate…

- O tanara de 17 ani s-a aruncat de pe pod la Cernavoda. La fața locului a fost trimisa o barca de la Detașamentul Cernavoda. UPDATE ora 16:55. Se pare ca tanara ar fi trimis unei prietene o filmare. Nu se știe conținutul filmarii, insa inregistrarea a alertat familia, iar tatal ei a plecat sa o caute…

- O femeie moarta a zacut mai multe ore in strada, in județul Valcea. In stare de șoc, localnicii spun ca au sunat la Ambulanța, insa medicii au plecat fara sa ridice cadavrul din drum. Incidentul șocant a avut loc, duminica, in satul Gorunești, județul Valcea. Localnicii au sunat la 112, dupa…

- Ce nu știa nimeni despre familia lui Ștefan Hrușca.Artistul a vorbit pentru prima data despre cei doi copii ai lui, care ii calca pe urme. Artistul traiește in Canada de aproape 27 de ani. Ștefan Hrușca este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, iar cei doi copii ai lui sunt la fel de talentați…

- Un tanar de 20 de ani din Suceava s-a sinucis de ziua lui. Tanarul a plecat de acasa intr-o seara, iar a doua zi de dimineața a fost gasit spanzurat. Cei care il cunoșteau sunt șocați de gestul sau. Gabriel F., din satul Banești, comuna Fantanele, a plecat de acasa pe 31 octombrie, seara. Nu s-a mai…

- "Colegiul Medicilor din Romania a luat act de actiunea revendicativa a colegilor din medicina de familie si considera solicitarile acestora absolut justificate. CMR ii reprezinta pe toti medicii romani, indiferent de specialitatea lor, iar medicii de familie sunt un sfert din totalul acestora, astfel…

- Ați avut vreodata una dintre acele raceli sacaitoare, care pare ca nu mai trece? Așa a fost viața de zi cu zi pentru o femeie in varsta de 57 de ani, din China, care a avut sangerari nazale, congestie și inflamație timp zeci de ani, informeaza livescience.com

- Medicii de la Spitalul de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" lucreaza in prezent in aceasta sectie alaturi de specialisti din Statele Unite ale Americii, in cadrul unei misiuni care se desfasoara din 28 octombrie si pana pe 8 noiembrie, in cadrul Global Granturilor finantate de catre Fundatia…