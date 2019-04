Stiri pe aceeasi tema

- Zi de mare sarbatoare in Romania, dar si lume. Credinciosii catolici si protestanti sarbatoresc astazi Invierea Domnului – Pastele. Tot astazi, pentru crestini ortodocsi celebreaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim. In acest an, catolicii…

- Credinciosii catolici si protestanti sarbatoresc, duminica, Pastele, sarbatoarea bucuriei, cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Crediciosii ortodocsi serbeaza Floriile sau Duminica…

- OBICEIURI și TRADIȚII de Paștele catolic. Cum sarbatoresc Invierea Domnului creștinii catolici din intreaga lume. Duminica, credincioșii creștini din bisericile occidentale sarbatoresc Paștele. Invierea este celebrata in cultul catolic și in cele protestante, pentru anglicani și luterani. Alaturi de…

- Catolicii sarbatoresc astazi Floriile - intrarea Domnului in Ierusalim, și inceputul saptamanii sfinte. Zeci de mii de pelerini sunt in Piața Sfantul Petru, din Roma, pentru a lua parte la slujba oficiata de Papa Francisc.

- In 2019, sarbatorile de Paște catolice vin cu o saptamana mai devreme fața de cele ortodoxe. Catolicii vor celebra sarbatoarea pe 21 aprilie, iar ortodocșii vor sarbatori Invierea Domnului pe 28 aprilie. Abia in anul 2025 va mai fi sarbatorita in aceeași zi de toata lumea, pe 20 aprilie, dar și in 2028,…

- Rugaciune la un click distanta. Credinciosii catolici pot folosi noua aplicatie lansata de Vatican pentru a se ruga impreuna cu Papa Francisc. Pentru asta trebuie doar sa descarce programul care e disponibil atat pentru Android, cat si pentru iOS.