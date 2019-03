Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cassian a fost cel care a fost alaturi de Zina Dumitrescu pana in momentul in care aceasta a incetat din viața. Despre ultimele clipe ale Zinei Dumitrescu a facut dezvaluiri acesta. "Eu am fost ultima persoana cu care a interacționat. Am fost alaturi de ea, de ceva vreme, fiindca ii era…

- Imediat dupa moartea Zinei Dumitrescu a izbucnit scandalul intre persoanele importante din viața regretatei creatoare de moda. Astazi, fiul mamei Zina a luat trupul neinsuflețit și l-a transportat la IML, spre mirarea celor care au fost alaturi de Zina Dumitrescu in ultimii ani din viața.

- De ce s-au temut apropiații Zinei Dumitrescu aia s-a intamplat. Catalin Negreanu, fiul fostului designer, vrea sa-și incinereze mama, deși ea nu-și dorea așa ceva. Catalin Negreanu a venit de urgența in țara, cand a primit vestea morții mamei sale, iar vineri dimineața, la ora 7.00, i-a preluat trupul…

- Catalin Negreanu și-ar dori sa-și incinereze mama, anunta SpyNews. Ce avere a lasat in urma Zina Dumitrescu si cine o va mosteni. Surpriza de proportii Cu toate acestea, trupul neinsuflețit al Zinei Dumitrescu ar urma sa fie depus azi la capela, pentru ca toți cei dragi sa apuce sa-și…

- Starea de sanatate a Zinei Dumitrescu, supranumita „mama modei romanești” este in continuare proasta. Joi, angajații azilului unde este internata creatoarea de moda au chemat salvarea, dupa ce acesteia i s-a facut rau. Surse din cadrul azilului au declarat pentru Libertatea ca Zina Dumitrescu a acuzat…

- Veștile rele par sa se rostogoleasca in cascada dinspre azilul unde se afla internata Zina Dumitrescu. Directorul stabilimentului crede ca sfarșitul fostului designer e aproape și face deja pregatiri. Starea de sanatate a Zinei Dumitrescu, in varsta de 82 de ani, se inrautațește de la o zi la alta,…

- Rasturnare de situație in cazul Zinei Dumitrescu. Dupa ce-a lipsit 3 ani de langa mama lui, timp in care nu a vizitat-o și nici macar nu i-a vorbit la telefon, Catalin Negreanu, fiul creatoarei de moda, s-a intors langa cea care i-a dat viața. Zina Dumitrescu este internata de ani buni intr-un azil…

