Cat a cheltuit Fiscul sa distruga 4,3 milioane de plicuri trimise si returnate

- Ministrul Finantelor: Cei afectati de schimbarile fiscale isi vor putea recupera banii platiti in plus Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat…

- „Nimeni nu va avea de pierdut, nici cei care sunt acum in concedii medicale sau la care au fost deja taieri din salarii. Contributiile vor fi plafonate la nivelul celor platite in anul 2017, iar diferenta respectiva se va recupera. Cei care sunt deja afectati vor putea depune declaratie rectificativa,…

- Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Nimeni nu va avea de pierdut, nici cei…

- "Va fi un singur termen de plata a impozitului si va fi un termen rezonabil. Inca nu vreau sa avansez o data, dar va fi rezonabil. Va fi un mecanism mai atractiv. Cei care au depus deja Formularul 600 nu trebuie sa-l mai depuna inca o data. Saptamana viitoare vom prezenta noul mecanism", a declarat, Eugen…

- Toate detaliile legate de Formularul 600, clarificate saptamana viitoare. Declaratiile ministrului Finantelor Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca toate lucrurile care acum sunt controversate in legatura cu regimul fiscal privind declararea si plata veniturilor, generate de Formularul…

- Masini de spalat de 22 de mii de euro bucata. Este proiectul care a aprins spiritele consilierilor judeteni constanteni in sedinta ordinara de astazi. Liberalii s-au aratat nemultumiti de cerinta conducerii Unitatii de Asistenta Medico-Sociala din Agigea, pe care o acuza ca vrea cele mai scumpe masini…

- "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara. Fiscul trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane euro. E total nejustificat. Incercam sa aplicam aici o masura care sa…

- "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Gaura de MILIARDE in buget:…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala ANAF se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.ro. Este o discutie…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Este o discutie privind…

- O ordonanta de urgenta publicata in decembrie anul trecut in Monitorul Oficial arata ca, incepand de anul acesta, Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF) va retine ca venituri proprii un procent de 15% din sumele incasate prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare…

- Veniturile bugetare colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) în prima luna a anului în curs s-au situat la 19,73 miliarde de lei, în crestere cu 8,9%, respectiv 1,62 miliarde de lei, fata de ianuarie 2017, când s-au consemnat 18,11 miliarde de lei, informeaza,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Legislatia in vigoare imputerniceste Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspectia fiscala la cetateni este prevazuta in Codul de procedura fiscala si in legislatia secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Olanda nu a functionat temporar luni din cauza multiplelor atacuri informatice de tip Distributed Denial of Service (DDoS), care au vizat principalele banci ale tarii, a anuntat agentia de presa ANP, transmite Reuters.ING si ABN Amro au fost tintele…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent in dezbatere un proiect de ordin privind procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare. Noile reguli sunt conforme…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrului Finantelor, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, citat de cursdeguvernare.ro.…

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in legislația secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in ...

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca fondul de premiere din care se platesc stimulente inspectorilor fiscali, instituit prin Ordonanta 116/2017, nu se constituie din amenzile aplicate contribuabililor, ci din valoarea bunurilor confiscate. „Daca un inspector…

- Declarația 600 ar putea sa fie vizata de mai multe modificari pentru a fi eliminate dificultațile din prezent. Noul termen de depunere ar urma sa fie 31 martie, iar plafonul ar putea sa fie ridicat. Declarația 600 trebuia sa fie depusa pana la 31 ianuarie 2018 de toți cei care, in anul 2017, au avut…

- Fiscul și-a indeplinit programul prevazut de legea bugetului Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat 214,9 miliarde de lei in 2017 și a realizat programul prevazut de legea bugetului. Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 miliarde. Conform datelor din trezorerie,…

- Declaratia 600 se poate transmite online prin serviciul Spatiul Privat Virtual dar si pe portalul e-guvernare.ro, utilizand un certificat digital calificat, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o notificare publicata pe site-ul oficial al institutiei.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat, vineri, ca a colectat, anul trecut, aproape 215 miliarde lei, realizand astfel programul prevazut de legea bugetului. Deși, conform instituției, incasarile sunt record, raportat la Produsul Intern Brut (PIB), acestea au fost mai mici – cele…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le calculeze ce contributii…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna, pana la 31 ianuarie, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le…

- Aproximativ 210.000 de ro­mani sunt obligati sa de­puna, pana la 31 ianuarie, la Agentia Natio­nala de Administrare Fis­cala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia tre­buie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe lan­ga salarii, astfel incat Fiscul…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le calculeze ce contributii…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai…

- Vesti proaste pentru firme. Din acest an, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Acest lucru este prevazut de OUG 116/2017. Conform…

- Inspectorii ANAF pot fi rasplatiți cu bonusuri cifrate la 15% din sumele stabilite de ei prin acte administrativ fiscale, indiferent ca ulterior instanțele judecatorești pot decide returnarea sumelor pe care aceștia le-au stabilit suplimentar. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obtinute in urma controalelor, bani care vor fi utilizati pentru acordarea de premii personalului...

- Vectorul fiscal, reprezentand lista obligatiilor fiscale pe anul 2018, va fi modificat din oficiu pentru contribuabilii care au calitatea de angajatori, se arata intr-un comunicat transmis joi de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Potrivit Codului de Procedura Fiscala, organul…

- Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii o cota de 15% din sumele recuperate, pentru a-si putea recompensa salariatii cu bonusuri, care sa ii motiveze sa creasca gradul de colectare, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finantelor.

- Fabrica de incaltaminte Clujana a depus o cerere de intrare in insolventa catre Tribunalul Cluj. Clujana traverseaza o perioada delicata, dupa ce a pierdut reesalonarea ratelor la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Mai mult, Fiscul a anuntat ca va scoate la vanzare mai multe spatii si…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, a informat, ieri, institutia, citata de Agerpres. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, informeaza, luni, institutia. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…

- Comisiile reunite de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților au inceput dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe anul 2018, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, fiind prezent pentru a susține raportul. Dezbaterile au inceput cu probleme generale de procedura, dupa ce mai mulți deputați au…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intentioneaza sa modifice modelul si continutul formularelor 600 si 610, in contextul schimbarilor privind contributiile CAS si CASS datorate de PFA si persoanele care obtin venituri din activitati independente. ANAF a pus in dezbatere un un proiect de act normativ…

- Inspectorii antifrauda fiscala din ANAF au identificat o firma care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 11,6 milioane de lei in perioada 2016-2017, prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive cu produse electronice, electrocasnice si accesorii in valoare totala de 58,4 milioane…

- Inspectorii antifrauda au identificat un grup constituit din 46 de societati care, in perioada 2012 - 2015, au efectuat o serie de tranzactii avand la baza operatiuni fictive cu produse cerealiere, alimentare, piese auto, materiale de constructii si servicii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor…

- Inspectorii antifrauda au identificat un grup constituit din 46 de societati care, in perioada 2012 - 2015, au efectuat o serie de tranzactii avand la baza operatiuni fictive cu produse cerealiere, alimentare, piese auto, materiale de constructii si servicii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor…

- Magazinul unde sunt scoase la vanzare bunurile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala pune la dispoziție clienților sai produse cum ar fi haine, uneori și cosmetice la prețuri de nimic. In toata țara exista 20 de astfel de magazine deschise iar in Targu Jiu acesta este amplasat…