- Joi, 30 mai 2019, Ștafeta Ciclista SM ajunge in Alba Iulia. Incepand cu ora 17:00, in Piața Cetații, albaiulienii sunt așteptați sa fie alaturi de cei care sufera de scleroza multipla. In cadrul evenimentului, va fi prezentat și noul automobil donat de compania Star Assembly, din Sebeș, special dotat…

- Aradul aniverseaza 100 de ani de administratie romaneasca Operațiuni militare în Transilvania aprilie-mai 1919. Credit: https://ro.historylapse.org/campania-armatei-romane-in-ungaria-in-primul-razboi-mondial La Arad, se aniverseaza astazi 100 de ani de administratie româneasca…

- Micuțul pianist Radu Torok, elev al Școlii Gimnaziale IG Duca din Petroșani, este un produs al „fabricii de pian”. Radu Torok este elev in clasa a VI-a și este cap de afiș al concertelor organizate de Școala de muzica din Petroșani. Elev al profesorului Camelia Ilina, Radu Torok…

- Duminica, 31 martie, in Piata Sfatului, va avea loc un protest mut ce atrage atentia asupra victimelor violentei domestice. „Silent protest” (Protestul tacerii) are loc de la ora 16.00. Acesta este organizat de Asociatia ”Femeile se implica”, in memoria tuturor femeilor ucise, victime ale violentei…

- Peste 1.000 de sportivi profesionisti si amatori din Romania si din strainatate vor purta tricoul cu insemnele Uniunii Europene, la a VI-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra preluarea președinției rotative a Consiliului U.E. de catre țara noastra, la 1 ianuarie 2019. Evenimentul sportiv…

- Peste 600 de expozanti vor fi prezenti la Bucuresti, in perioada 20 - 22 martie, in cadrul primei editii a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum), eveniment in cadrul caruia Romania va fi reprezentata, printre altele, de prima companie autohtona de roboti umanoizi si de servicii.…

- Colegiul Național al Asistentilor Sociali din Romania – structura teritoriala Maramureș și Salaj, in parteneriat cu Asociația ASSOC, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș și Direcția de Asistența Sociala (DAS) Baia Mare, organizeaza vineri, 15 martie, de la…

- ​Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului și al ALDE, partid aflat la guvernare, a declarat marți ca s-a întâlnit cu oficialii Vodafone cu care a discutat implicațiile OUG 114 asupra pieței de comunicații mobile, în contextul în care anul acesta va avea loc licitația pentru…