- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș organizeaza, impreuna cu Primaria Comunei Fardea și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, sambata și duminica, 22 și 23 iunie, o noua ediție a Zilelor Lacului Surduc. Vor avea loc concerte, concursuri, ridicari cu balonul…

