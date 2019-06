Stiri pe aceeasi tema

- Medana și Robert, foști concurenți de la „Insula Iubirii”, s-au casatorit religios in acest weekend. Extrem de eleganți, cei doi au radiat de fericire in cea mai frumoasa zi din viața lor. Medana a facut publice imagini de la nunta cu Robert, cel impreuna cu care are și un baiețel, pe Erik. Mireasa…

- Jucatoarea de tenis Caroline Wozniacki, 28 de ani, s-a casatorit sambata cu fostul baschetbalist David Lee, 36 de ani, in Italia, la hotelul Rosewood Castiglion del Bosco, dupa cum informeaza revista americana Vogue. Serena Williams a fost una dintre domnișoarele de onoare, in timp ce Angelique Kerber…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki. locul 14 WTA, s-a casatorit cu logodnicul ei, fostul baschetbalist David Lee, informeaza site-ul WTA.Ceremonia a avut loc, sambata, in regiunea italiana Toscana si la ea au participat peste 100 de persoane, intre care "colegele" de circuit, americanca…

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki de 28 de ani este femeie la casa ei de-acum. Wozniacki s-a maritat într-un conac superb din Toscana. Printre invitați s-au numarat și colegele de teren Serena Williams și Angelique Kerber.

- Veste mare pentru fanii "Mireasa penru fiul meu". Gina, fosta concurenta, s-a casatorit cu alesul inimii sale. Imagini de la nunta celor doi au aparut si in mediul online, iar noi vi le prezentam.

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki (29 de ani, 12 WTA) e pe ultima suta de metri a pregatirilor pentru nunta cu David Lee, 35 de ani, fost baschetbalist in NBA. Caroline Wozniacki a organizat in Bahamas petrecerea burlacițelor, la care a avut-o printre invitate și pe buna prietena Serena Williams…

- Traseul Monicai Niculescu (138 WTA) la turneul de la Miami (Premier Mandatory) s-a oprit în turul al treilea, jucatoarea noastra fiind învinsa de Caroline Wozniacki (13 WTA) dupa un meci de uzura, cu multe schimburi care au implicat o risipa mare din punct de vedere fizic.Victoria i-a…

- Venita din calificari, Monica Niculescu (138 WTA) a oferit supriza zilei la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami. Jucatoarea noastra a eliminat-o din competiție pe spaniola Garbine Muguruza (17 WTA), cap de serie 20, la capatul unui meci maraton de aproape trei ore. A fost 7-6(0), 4-6,…