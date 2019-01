Stiri pe aceeasi tema

- Doua din cele mai recente premiere ale Teatrului National Mihai Eminescu din Chisinau se joaca si in acest an pe scena TNB, in cadrul turneului ”Teatru romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau”.In zilele de 26 si 27 ianuarie 2019, de la ora 19.00, la Sala Studio, cu cate o singura reprezentatie fiecare,…

- Doua din cele mai recente premiere ale Teatrului National „Mihai Eminescu” din Chisinau se joaca si in acest an pe scena TNB, in cadrul turneului „Teatru romanesc la Bucuresti, Iasi si...

- Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași și Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinau invita publicul pe 22 ianuarie, ora 19:00, la Teatru³, la spectacolul excepțional ”SFATUL ȚARII”. Coproducția se va juca in onoarea Majestații Sale Regele Mihai I al Romaniei care, in data de 30 decembrie 1947, a…

- Cele mai recente premiere ale Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau se joaca si in acest an pe scena TNB. Totul in cadrul turneului "Teatru romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau". In zilele de 26 si 27 ianuarie, de la ora 19.00, la Sala Studio, vor fi prezentate "Carnavalul" - spectacol…

- Actorii Teatrului National „Vasile Alecsandri" din Iasi si cei de la Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau au pregatit pentru publicul iesean un spectacol extraordinar, care se va juca in onoarea Regelui Mihai. Productia va putea fi urmarita pe data de 30 decembrie, de la ora 19.00, la Teatru³.…

- Mircea Cartarescu, cel mai apreciat și mai premiat scriitor roman al momentului are de ce sa fie mandru: așchia nu a sarit departe de trunchi, iar fiul sau Gabriel a primit o recunoaștere a talentului sau literar. In cadrul concursului Național de Eseuri realizat de revista „Dilema veche”, puștiul de…

- Ca așchia nu sare departe de trunchi o dovedește, daca mai era nevoie, și Lorin, fiul celebrului instrumentist Marius Mihalache . Daca tatal sau a supus țambalul, domesticindu-l pana la rang de arta, tanarul Lorin, care abia a trecut de varsta majoratului, ii calca pe urme in domeniul artistic. Chiar…

- Incident amuzant intr-un Mall din Iași. Acum cateva luni un tanar din Chisinau a plecat la cumparaturi pentru a-și procura o geaca.Baiatul a intrat intr-un magazin, unde a vazut geaca pe care și-o dorea.