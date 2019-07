Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca MAI nu stabileste numarul sectiilor de votare din tara si al stampilelor de vot si nu are atributii in interiorul sectiilor de votare. "Ministerul Afacerilor Interne nu stabileste numarul sectiilor de votare din tara, acesta este atributul autoritatilor locale cu avizul Autoritatii Electorale Permanente, MAI nu stabileste numarul de stampile de vot, nu are atributii in interiorul sectiilor de votare, aici raspunde presedintele sectiei, MAI nu are atributii in ceea ce priveste sistemul de monitorizare a prezentei la vot. Utilizarea tabletelor,…