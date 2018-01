Stiri pe aceeasi tema

- "Avem un nou guvern doar pe hartie, caci PSD invarte aceleași personaje de trei guverne incoace. Inca o data Liviu Dragnea, un politician condamnat penal și judecat pentru corupție, ne arata ca singurul sau obiectiv este sa opreasca dosarele care-i poarta numele, fara sa-i pese de modul in care este…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul în care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua.

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a anuntat ca a fost informat de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, in legatura cu faptul ca se realizeaza o analiza a modului in care a intervenit Jandarmeria la protestele de sambata."Eu am inteles de la doamna ministru de Interne, Carmen Dan, ca…

- In urma sesizarii, CNCD a decis ca Cristian Tudor Popescu sa fie audiat marti. In emisiunea "Jurnalul de seara" a postului Digi 24 din 16 ianuarie, Cristian Tudor Popescu a asemanat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu o specie de maimuta - pavianul cu mantie. In schimb, jurnalistul…

- Carmen Dan i-a trasat sarcini noului sef al Politiei, chestorul Catalin Ionita. Ministrul de Interne i-a cerut un raport cu toate problemele pe care Politia Romana le are in momentul de fata. Carmen Dan promite ca, la o luna dupa terminarea verificarilor, va rezolva neregulile gasite.

- Bogdan Despescu va fi demis de la sefia Politiei Romane, iar un comunicat oficial ar urma sa fie remis presei dupa sedinta de Guvern, transmit mai multe surse. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul interimar, Mihai Fifor, pe aceasta…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Carmen Dan a fost marul discordiei in ultimele zile guvernul Tudose, dupa solicitarea premierului de a-i cere acesteia demisia. In cele din urma chiar primul-ministru a fost cel care a demisionat, iar Carmen Dan a declarat la finalul sedintei CEx: "Am facut ceea ce trebuia facut". Citeste…

- Ministrul de Interne primeste critici peste critici dupa scandalul declansat dupa ce a cerut demiterea sefului Politiei. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca ministrul Carmen Dan nu mai poate ramane in functie dupa aceasta criza. Mai mult decat atat, sustine el, „PSD nu are…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciuna in privința numirii chestorului Catalin Ionița la șefia Poliției Romane. Premierul ii...

- "Colegii meu au cerut premierului sa raspunda daca exista acest document la dosarul care a fost inaintat privind numirea chestorului Ionița. Au trecut 11 ore și jumatate și Mihai Tudose nu a raspuns. Nu a furnizat acest document. Este inșelaciune ce s-a intamplat. Este mințirea opiniei publice. Este…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține o conferința de presa la o zi dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o de minciuna și i-a sugerat sa-și dea demisia din Guvern. Principalele declarații ale...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemata in acesta dimineața la Parchetul General pentru a fi audiata in dosarul in care a facut plangere susținand ca a gasit in casa in care locuia un microfon.

- "Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Premierul Mihai Tudose va fi fata in fata cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la sedinta de guvern care este asteptata sa inceapa la ora 13.00, la care seful Guvernului urmeaza sa anunte ce a decis in privinta sefului Politiei Romane.

- Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Ediție speciala” de la Romania TV, Dan Andronic susține informațiile publicate de Evenimentul Zilei despre dezvaluirea momentului: Ministrul de Interne, Carmen Dan ar fi inscenat scandalul cu microfonul „gasit” in casa acesteia, conform unor surse din cadrul…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- In aceasta dimineata, ministrul de Interne a facut declaratii in legatura cu cazul politistului pedofil. Carmen Dan a spus ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, facand referire la eventuale demisii.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca anul acesta vor fi angajați mii de polițiști și se vor face achiziții masive pentru Jandarmerie. Sindicaliștii nu sunt, insa, prea optimiști in...

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- Dezvaluiri incredibile de la Bruxelles, chiar din Parlamentul European. Se pare ca s-ar pregati remanierea unui ministru important din Guvernul lui Mihai Tudose. Premierul nu ar sti de aceasta mutare. Europarlamentarul celor de la PSD, Ioan Mircea Pascu sustine ca se pregateste remanierea ministrului…

- Efectul mobilizarii declansate pentru prinderea suspectei in cazul mortii tinerei in varsta de 25 de ani – mai exact a femeii banuite ca ar fi impins-o pe fata in fata metorului, la Dristor 1 – a iscat o reactie la nivelul conducerii Ministerului de Interne. Carmen Dan a adresat un mesaj public oamenilor…

- Ministrul de Interne insista sa le dea puteri sporite politistilor, desi nimic din ceea ce e prevazut in proiectul de lege pentru completarea unor acte normative din domeniul sigurantei publice nu i-ar ajuta pe oamenii legii aflati intr-o situatie similara cu cea a luptatorului atacat cu sabia de un…

- Dupa aproximativ o ora si jumatate de discutii cu medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, ministrul Carmen Dan a declarat presei ca, din punctul sau de vedere, faptul ca politistul nu purta casca a fost o eroare umana, nu una de sistem. „Am fost si l-am vazut pe colegul nostru.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat luni seara, in cazul politistului lovit la Tulcea si cere sa i se explice de ce agentul de politie a actionat singur si cine a luat aceasta decizie. Carmen Dan a scris pe Facebook, luni seara, ca a vazut imaginile in care politistul din Tulcea este agresat…

- Ministrii de interne ai Romaniei si Republicii Moldova, Alexandru Jizdan si Carmen Dan, intentioneaza sa deschida un punct de control comun la Galati. Declaratia a fost facuta de Jizdan in cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Ministrul de interne al Republicii Moldova a subliniat ca tine o legatura…

- Jurnalistul Rares Bogdan a declarat ca in aceeasi apartament in care sta in prezent ministrul de Interne, Carmen Dan, inainte a locuit atasatul comercial al Ambasadei SUA la Bucuresti. Carmen Dan a afirmat, miercuri, faptul ca in locuinta sa a gasit un dispozitiv de inregistrare.

- Deputatul Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a afirmat, joi, ca ministrul Carmen Dan ar fi trebuit sa vorbeasca mai intai cu cei de la DGPi, adica serviciul care-i asigura protectia, apoi sa anunte presa de faptul ca e posibil sa fi fost „spionata“.

- Parchetul General anunta ca a deschis dosar penal in cazul dispozitivului gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, ca dispozitivul va fi expertizat si ca cercetarile sunt coordonate de Sectia de urmarire penala si criminalistica."In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Claudiu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Insa, a aparut o ipoteza-bomba in acest…

- Faptul ca Jandarmeria a ieșit cu caii la protestele de duminica din București a declanșat un val de critici pe rețelele de socializare. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat acuzații grave la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, susținand ca „a scos caii ca sa-i intimideze pe manifestanți…

- Ministrul de Interne a ajuns la sediul DIICOT, in jurul orei 11. Carmen Dan revine, practic, in fata procurorilor, la aproape trei saptamani de cand se prezentase la DIICOT pentru a face o plangere impotriva lui Romica Parpalea, urmare a unor declaratii ale acestuia. Sefa MAI nu a facut declaratii pana…

- Un accident de proportii a fost evitat in ultima clipa, pe o artera aglomerata din Bucuresti. Un autocar al Ministerului de Interne, care circula cu o viteza mult prea mare, a depasit un tramvai oprit in statie, a intrat pe contrasens si a fost foarte aproape sa spulbere masinile oprite la semafor.…