Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor fi la datorie cu ocazia celor doua scrutine care se desfasoara duminica, a precizat ministrul Carmen Dan, astazi, la sedinta Comisiei...

- Peste 50.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie cu ocazia celor doua scrutine care se desfasoara duminica - alegeri europarlamentare si referendum, acestia avand ca atributii sa asigure un climat de liniste si ordine publica, protectia sectiilor de votare in afara acestora,…

- Ministerul Educatiei cere Inspectoratului Scolar Judetean Buzau sa demareze o ancheta in scoala din comuna Movila Banului, unde ar fi fost aduse in cursul zilei afise electorale cu Rares Bogdan, candidatul PNL la alegerile europarlamentare, relateaza News.ro.Citește și: Raluca Turcan ii cere…

- Pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezinta partea intreaga din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate in tara si strainatate pentru respectivele…

- Facebook, Google si Twitter au facut progrese in combaterea fake news și a dezinformarii online, a constatat Comisia Europeana in urma unei evaluari a companiilor care activeaza in domeniul internetului. Facebook a obținut cele mai multe aprecieri, in timp ce Google și Twitter mai au de lucru in privința…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski, care joaca rolul unui președinte intr-un serial de televiziune, ar putea caștiga alegerile prezidențiale din Ucraina, conform ultimului sondaj realizat de agenția Rating, relateaza Reuters, conform Mediafax.Conform sondajului, realizat in perioada 5-10…

- Dacian Ciolos sustine ca BEC este manevrat politic de Putere, mentionand ca interdictia aliantei USR-PLUS de a candida la alegerile europarlamentare este o insulta la adresa electoratului."Biroul Electoral Central, manevrat politic de catre PSD-ALDE, ne interzice sa candidam la alegerile europarlamentare.…

- Sala Unirii a Consiliului Judetean Dambovita a gazduit sedinta Colegiului Prefectural. Lucrarile au fost conduse de prefectul judetului, Antonel Jijiie. Pe langa subiectele de pe ordinea de zi, prefectul judetului, Antonel Jijiie a adus in discutie si pregatirea alegerilor europarlamentare la nivelul…