Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea nu a lipsit nici in acest an de pe covorul roșu de la Cannes. Frumoasa romanca a optat pentru ținute extravagante, care i-au pus in evidența trupul perfect. Actrița și modelul Madalina Ghenea obișnuiește sa participe la toate marile evenimente din lumea filmului și a modei. Pe unde trece,…

- Leonardo DiCaprio a venit la Festivalul de Film de la Cannes cu mai multe treburi. Dupa ce a lansat ”Once Upon a Time in Hollywood”, cel mai nou film in care joaca alaturi de Brad Pitt și Margot Robbie, Leo a prezentat in selecția oficiala și documentarul ”Ice on Fire” pe care l-a produs și pentru care...…

- Actrita americana Elle Fanning, membra a juriului care decerneaza premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes, si-a pierdut cunostinta pentru scurt timp la un eveniment, dar in prezent se simte bine, potrivit variety.com.

- PREMIERA MONDIALA… Lungmetrajul „The Whistlers/ La Gomera”, a tanarului si talentatului regizor vasluian Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, sambata, 18 mai, la ora locala 22.00, la Grand Theatre Lumiere, adica in sala in care a avut loc deschiderea oficiala…

- Lungmetrajul „The Whistlers/ La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, sambata, 18 mai, la ora locala 22.00, la Grand Theatre Lumiere. In tara noastra, el va rula in cinematografe incepand cu 13 septembrie.

- Cum s-au imbracat vedetele in timpul zilei la Cannes 2019 Vedetele prezente la Festivalul de Film de la Cannes ne impresioneaza din punct de vedere stilistic cu ocazia aparițiilor la premiere de film sau la ceremonii de premiere. Dincolo insa de aceste aparitii oficiale, starurile isi aloca timp si…

- Michael Schumacher va beneficia la sfarșitul acestui an de un film documentar realizat de producatorii Benjamin Seikel și Vanessa Nocker. Documentarul se va numi simplu "Schumacher" și a primit sprijinul direct al familiei septuplului campion mondial, astfel ca include interviuri cu soția sa Corinna,…