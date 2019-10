Călin Popescu Tăriceanu: Nu cred că putem vota un guvern care să-l aibă pe Petrov, informatorul Securităţii "E firesc ca presedintele, avand prerogativele constitutionale, sa faca aceste consultari pentru a vedea daca propunerea pe care doreste sa o faca intruneste majoritatea necesara in Parlament pentru a primi votul de investitura. Am avut consultari saptamana trecuta si i-am spus ca avem disponibilitatea de a sustine un guvern monocolor PNL. Cu primul ministru desemnat vom discuta conditiile. (...) Nu suntem in situatia de a da un vot neconditionat. Nu cred ca putem vota un guvern care sa-l aiba pe Petrov, informatorul Securitatii, ma refer la Basescu, este un exemplu de gen de conditii pe care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

