Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca nu este rolul președintelui Klaus Iohannis de a ține consultari pentru o noua propunere de comisar european. Tariceanu a spus ca premierul trebuie sa țina cont de conjunctura politica din PE și din Romania cand inainteaza o alta propunere, anunța…

- In Romania, cele cinci universitați politehnice de top, cele 59 de universitați de stat și 174 de universitați private de formare a studenților in principalele specializari tehnice ofera doar 9.500 de absolvenți pe an, in contextul in care Romania are nevoie de peste 15 mii de angajati anual, anunța…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a declarat ca niciun Guvern de la Londra nu ar trebui sa instaleze posturi de control vamal pe insula Irlanda, incalcand dorințele populației din Irlanda și regiunea britanica Irlanda de Nord, informeaza The Financial Times, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA…

- Politistii din Voluntari au deschis, marti, dosar de cercetare penala pentru amenintare, in cazul alarmei de la sediul societatii Fan Courier, potrivit news.ro.”In cazul alarmei cu bomba la firma de curierat precizam faptul ca, politistii orasului Voluntari au intocmit un dosar penal in care…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marți ca discuțiile cu Statele Unite privind stabilirea unei zone de securitate in nord-estul Siriei nu au dat rezultatele dorite, astfel ca țara sa va fi nevoita sa ia propriile masuri in acest sens, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, marți, ca opoziția are in total 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, dar și mai multe promisiuni ca o vor vota, din partea parlamentarilor care nu au semnat-o. Liderul ALDE susține ca in prezent sunt șanse 100% ca moțiunea sa treaca, conform Mediafax.Citește…

- Viorica Dancila a anunțat ca nu va fi luata o decizie cu privire la propunerea unui comisar european, in ședința Comitetului Executiv al PSD de marți, precizand ca vrea sa aiba mai intai o discuție cu președintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen, conform Mediafax.Citește și:…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, susține ca liderii PSD face tot ce le sta in putința sa atraga de partea lor parlamentari pentru ca moțiunea de cenzura sa nu treaca."Cred ca aceasta este o moțiune care are toate șansele sa treaca, la fel ca și cea din 2012. Citește și: ULTIMA ORA…