Pe 18 august, Andreea Ibacka a implinit 34 de ani, ocazia perfecta pentru ca soțul ei, Cabral, sa-i puna la cale o petrecere surpriza de zile mari! Cu ajutorul unor prieteni apropiați, Andreea a avut parte de o aniversare de neuitat – un party cu 80 de invitați, la care nici macar nu se gandea, avand in vedere ca ea iși sarbatorea ziua la mare, pe plaja, in familie. In timp ce ei se bucurau de o aniversare liniștita la malul marii, in casa lor pregatirile erau in toi. Mobila mutata, decorațiuni de tot felul, baloane colorate, un colț special dedicat fotografiilor instant, mancare pentru toate…