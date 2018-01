Buzoienii pot cere bani de la stat pentru modernizarea caselor sau pentru sistemele de incalzire. Vezi aici care sunt noile criterii pentru programul CASA VERDE

Stiri pe aceeasi tema

- In acest an și persoanele fizice fara niciun fel de afacere, nu numai companiile sau persoanele fizice autorizate, pot solicita fonduri nerambursabile. Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuintei, astfel incat sa utilizeze energie regenerabila,…

- In acest an, doar companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice care nu au niciun fel de activitate economica. Salajenii care doresc sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuintei, astfel incat sa…

- In acest an, nu numai companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice fara niciun fel de afacere. Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuinței, astfel incat sa utilizeze energie…

- Temperaturile scazute fac sa fie exploatate la maximum sistemele de incalzire. Pentru a preveni producerea unor incendii iarna, militarii de la ISU ne sfatuiesc sa tinem cont de cateva sfaturi.

- ESET, lider global în securitatea informațiilor, a identificat și a analizat noul cod malware folosit de Turla – un grup notoriu de spionaj cibernetic, sponsorizat de entitați de stat - ce vizeaza organizații politice importante din Europa de Est. Acest nou instrument, dezvaluie ESET,…

- Programul de reforma aplicat in acest an in Politie este in plina desfasurare. Angajarile din sursa externa, dar si din scoala vizeaza domeniile: Siguranta publica, Politia Rutiera si unele dintre domeniile speciale. Pana acum s-au inscris peste 400 de candidati poroveniti atat din sursa externa, cat…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Arhiepiscop Ciprian al Buzaului si Vrancei, sambata, 6 ianuarie, de Boboteaza, va avea loc procesiunea religioasa la raul Buzau, organizata de Catedrala Municipala “Sfantul Sava”. Dupa oficierea Sfintei Liturghii, asa cum a intrat in traditie se va organiza o procesiune…

- Cu siguranta, fiecare dintre buzoieni cauta sa se incalzeasca in anotimpul cel mai friguros din an, cu solutii cat mai eficiente si mai ieftine. Iata ce solutie ne dau specialistii: centrala termica in soba de teracota! “Sistemele de incalzire a unei locuinte au evoluat in timp, ajungand la optiuni…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) finanteaza achizitia a 50 de autobuze noi, cu nivel scazut de emisii, in municipiul Sibiu printr-un imprumut de 65,7 milioane lei (aproximativ 14,2 milioane euro) pentru imbunatatirea transportului public local si a calitatii mediului, informeaza…

- Centrul de Informatii Universitare anunta concursul Burse de Merit 2017 – pentru cei mai buni studenti ai tarii, editia XXII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA si al Orange Moldova. Programul ofera…

- Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu din Marașești va beneficia și in acest an de programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, intitulat ”Masa calda in școli”, in baza Ordonanței 92/2017. Programul are scopul de a contribui la prevenirea și combaterea abandonului școlar.…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai va fi transportat cu Trenul Regal de la Bucuresti la Curtea de Arges, unde va avea loc inmormantarea, a anuntat, sambata, Casa Regala, care a actualizat programul funeraliilor regelui Mihai. De asemenea, Casa Regala a anuntat ca in ziua inmormantarii,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa partida cu Cehia, din optimile Campionatului Mondial din Germania, luni, de la ora 18.30, la Leipzig, a anuntat forul international de profil, care a publicat programul tuturor celor opt partide din aceasta faza eliminatorie a competitiei.Programul…

- ”Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale în sistemul public, conform legii salarizarii unitare, a pensiilor si a celorlalte drepturi sociale, precum si implementarea reformelor prevazute în Programul de Guvernare…

- Liceul de Arte “Margareta Sterian” Buzau sarbatoreste, in perioada 7-8 decembrie, 60 de ani de existenta a institutiei de invatamant patronata de marea pictorita, scriitoare si traducatoare buzoianca MARGARETA STERIAN, prilej cu care unitatea a pregatit o serie de manifestari aniversare – concerte,…

- Casa Regala a anunțat, miercuri, programul complet al funeraliilor Regelui Mihai I. Accesul publicului la catafalcul Majestații Sale este permis, dar cei care vor sa aduca un ultim omagiu trebuie sa respecte mai multe reguli. Astfel, aceștia vor avea voie sa aduca flori, care vor fi depuse intr-un spațiu…

- In ziua de 4 decembrie 2017, in jurul orelor 18:00, pompierii militari teleormaneni au fost alertați, pe numarul unic de urgența 112, de faptul ca o femeie, Emanuela I., din localitatea Purani, a ramas blocata in baie și, mai grav, era leșinata din cauza intoxicaței cu monoxid de carbon. La fața locului…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat, la Bruxelles, la Consiliul pentru Afaceri Economice si Financiare, ca „Romania se angajeaza sa ia masurile necesare pentru a nu depasi pragul de deficit bugetar de 3% din PIB”. Ionut Misa a participat la reuniunea Eurogrup in format extins si…

- SC Rossal SRL operatorul delegat pentru ridicarea deșeurilor menajere din Zona 3 Neamț face apel la toți cetațenii care au incheiate contracte de prestare a serviciului de salubritate sa depoziteze selectiv deșeurile reciclabile in containerele special amplasate in comunele din Zona 3 Neamț, inclusiv…

- Elevii de la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej au marcat ziua de 1 Decembrie, ziua Marii Uniri a romanilor, printr-un frumos program artistic pregatit si condus de prof. Cornel Bude. Programul a fost alcatuit dintr-o sceneta in versuri intitulata „Visul de aur al romanilor”, compusa de prof. Rodica…

- Programul manifestarilor de 1 decembrie, de la Targoviste cuprinde, ca de obicei, ceremonii militare si religioase, precum si depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din centrul orasului. Manifestarile ocazionate de Ziua Nationala a Romaniei incep de la ora 11.00, cu intonarea imnului de stat.

- Preotul Ion Marian din satul Ratuș, raionul Criuleni, a lasat sutana la o parte și a instalat de unul singur sistemul de incalzire in biserica in care slujește. Astfel, preotul-instalator a decis sa faca economii, mai ales ca și sistemul de incalzire l-a achiziționat din bani imprumutați. „Așa e cand…

- Ceremonii militare, defilare in costumele Armatei de acum 100 de ani, cu transportoare blindate sau autospeciale de geniu, manifestari culturale si artistice vor avea loc, de 1 Decembrie, in orase din zona centrala a tarii.

- De Ziua Naționala, la Buzau vor avea loc mai multe manifestari dedicate acestei sarbatori naționale. Activitațile vor debuta la ora 10, pe platoul din fața Prefecturii cu intonarea imnului național, apoi autoritațile locale vor ține un discurs. Militarii buzoieni vor face un eexrcițiu de indemanare…

- Centrul National de Instruire Intrunita “Getica” din Cincu, judetul Brasov, desfasoara astazi un exercitiu de tragere de receptie, testare si evaluare operationala a Sistemului antitanc portativ SPIKE-LR, sistem ce face parte din programul de inzestrare al Fortelor Terestre Romane. Acesta se verifica…

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in zilele de joi, 30 noiembrie, si vineri, 1 decembrie, toate oficiile postale din mediul urban si rural vor fi inchise. Programul este in conformitate cu prevederile Codului...

- Sistemul este verificat din punct de vedere al capabilitaților și cerințelor de operare in cadrul unor scenarii operaționale specifice campului de lupta, precum și din punct de vedere al puterii de foc, prin executarea unor ședințe de tragere pe timp de zi și pe timp de noapte, precizeaza sursa citata.…

- Receptie a Sistemului antitanc SPIKE Lansator de rachete SPIKE Foto: commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3936900. La Centrul National de Instruire Întrunita de la Cincu, în judetul Brasov, va avea loc miercuri, 29 noiembrie, tragerea de receptie,…

- „Prin dotarea Fortelor Terestre cu transportorul blindat pentru trupe 8x8, se asigura o mobilitate sporita si o protectie corespunzatoare personalului imbarcat, pe timpul executarii misiunilor specifice, in orice zona de relief, indiferent de timp, anotimp sau conditii meteorologice”, potrivit Administratiei…

- Targujienii sunt asteptati vineri, de Ziua Nationala a Romaniei, sa ia parte la spectacole si concerte in aer liber, dar si la parada militara sau traditionala fasole cu ciolan. Programul manifestarilor este alcatuit dintr-un ceremo...

- Patru sute de titluri noi lansate azi la Gaudeamus Patru sute de titluri noi vor fi lansate astazi, la Târgul International "Gaudeamus", organizat de Radio România. Evenimentul se afla în cea de-a patra zi si se bucura si la aceasta editie, a XXIV-a, de un public numeros,…

- Admiterea la unitațile de invațamant ale MAI se va desfașura dupa reguli noi, din 2018. Proba practica va consta intr-un traseu aplicativ care va elimina criteriul inalțimii, unul constatat, in ultimii ani, pentru ca era considerat discriminatoriu. Modificari au fost aduse și in privința concursurilor…

- Ediția 2017 a Targului de Iarna de la Arad va fi deschisa pe 24 noiembrie, incepand cu ora 18, printr-un concert de colinde. Vor urca pe scena, pana la ora 20, Grupul vocal „Sanzienele”, Paul Krisner, Cristi Bordaș și Flavius Stuhuleț. Cea de-a doua seara, de 25 noiembrie, va debuta de la aceeași ora,…

- Noi cerinte tehnice pentru casele de marcat electronice au fost impuse prin modificarea normelor metodologice de aplicare a OUG 28/1999, ce au intrat in vigoare din 20 noiembrie. Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie supus comisiei pentru autorizare si trebuie sa conțina un modul fiscal propriu…

- Deputatul dejean Cornel Itu a declarat ca susține modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023 și ca va vota pentru aplicarea masurilor care sunt prevazute in strategia propusa de Ministerul Educației. ”Ministerul Educației Naționale a finalizat strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale…

- Ministerul Educației Naționale a finalizat strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023. Programul, care conține masuri și termene concrete, se afla in dezbatere publica și poate fi consultat pe site-ul Ministerului. Deputatul clujean Cornel Itu anunța ca susține acest program…

- Tineretul National Liberal, reunit in Biroul Executiv, a decis depunerea la Guvern a unui memorandum, semnat de membrii sai, impotriva modificarilor aduse Codului Fiscal, in conditiile in care deciziile aberante ale guvernului Mihai Tudose ii afecteaza pe tineri in mod direct. Mai exact, Tineretul National…

- Gata cu aglomerația de la permise auto! De astazi, activitatea Serviciului public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) se reorganizeaza astfel incat, sa se scurteze timpii de așteptare la ghișee, sa se micșoreze termenele pentru eliberarea documentelor. Noile…

- In luna decembrie, in sedinta ordinara, consilierii locali vor avea spre aprobare un proiect de hotarare privind demunirea unor strazi din municipiu astfel: schimbarea denumirii strazii Bistritei, tronsonul delimitat de str.

- Programul de livrare a celor 88 de autobuze noi Isuzu Citiport continua. In zilele urmatoare la Iasi vor ajunge inca noua astfel de autobuze. „Saptamana aceasta lucram la inmatricularea a inca noua autobuze Isuzu Citiport, iar acestea vor fi scoase la strada la inceputul saptamanii viitoare. Noile mijloace…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele știri ale zilei, printre care și un articol din cotidianul Adevarul referitor la noile arme pe care Coreea de Nord le-a dezvoltat in umbra mult mai mediatizatelor teste nucleare.Adevarul: Potrivit unui raport intitulat Programul de arme biologice…

- Potrivit unui raport intitulat Programul de armme biologice al Coreei de Nord, al centrului american Belfer, in statul comunist exista cel putin trei fabrici si sapte centre de cercetare unde s-ar putea produce arme biologice, inclusiv antrax, variola, botulism, holera si ciuma.

- Dupa cum anticipam inca de o luna de zile, intre compania de transport public SC J&R CAR SRL si Consiliul Judetean Arad a izbucnit un adevarat razboi. Asta dupa ce institutia judeteana a decis sa retraga noua licente de transport ale societatii mentionate mai sus si sa le ofere celor de la Transdara.…