- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza AFP…

- Aflata la New York pentru Adunarea Generala a ONU, Theresa May a avut miercuri si o intrevedere bilaterala cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa…

- Statele Unite si China si-au impus reciproc noi tarife vamale, cele mai mari economii mondiale nearatand nici un semn ca ar atenua razboiul comercial care a afectat pietele financiare globale, transmite Reuters. Luni, la ora 04:01 GMT, au intrat în vigoare tarifele vamale americane de 10% asupra…

- Ministrul Comerțului din China, Zhong Shan, a declarat ca protecționsmul de care dau dovada Statele Unite va avea impact atat asupra Chinei, cat și asupra Statelor Unite și va dauna economiei globale, in contextul noilor sancțiuni impuse de Administrația de la Washington, relateaza Reuters, citat de…

- ♦ Vara a luat sfarsit, iar investitorii care revin din vacanta ar putea simti fiori reci evaluand perspectivele economiei mondiale, scrie Reuters. Cresterea de aproximativ 4% a economiei mondiale din acest an a dat sperante ca efectele negative ale crizei financiare se estompeaza intr-un…

- China si Germania si-au aparat, miercuri, relatiile de afaceri cu Iranul, in fata avertismentului presedintelui american Donald Trump ca orice companie care are relatii comerciale cu republica islamica nu va mai putea avea relatii cu Statele Unite, transmite Reuters, conform news.ro.Comentariile…

- La summitul din iunie din Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump au ajuns la un acord care prevede renuntarea de catre Phenian la programul sau nuclear, insa cele doua tari inca nu au facut pasi concreti pentru a atinge acest obiectiv. "Mingea este in terenul…

- Ministrul de Externe nord-coreean, Ri Yong Ho, a declarat sambata ca este alarmat de atitudinea Statelor Unite in ceea ce priveste Coreea de Nord, dar ramane ferm in decizia de a continua procesul de denuclearizare, relateaza Reuters.