- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” ca pana in iulie s-ar putea soluționa disputa bilaterala intre Atena si Skopje, pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP, citat de News.ro . Negocierile s-au intensificat, in ultimele…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO a fost dedicata posturii de descurajare și aparare, miniștrii aliați ai apararii abordand atat stadiul implementarii acesteia, cat și perspectivele pentru Summitul NATO programat in luna iulie, la Bruxelles. Ministrul roman al…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar oficiali din Ministerul rus al Apararii au negat informatiile.…

- Declaratia 600 nu dispare, se transforma: Se va incerca o comasare a cinci declaratii intr-una singura Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani…

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - in randul fortelor armate ale SUA, relateaza Xinhua si EFE.

- Ministrul de Finante in Guvernul Dancila, Eugen Teodorovici, spune ca sunt prea multi bugetari fata de nevoile reale ale Romaniei si ca sunt mai multi cei care "controleaza" decat cei care muncesc. "Raportat la nevoile si marimea tarii noastre, este intr-adevar un numar mult prea mare (de…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Zborurile la joasa altitudine ale avioanelor si elicopterelor Royal Air Force au costat foarte scump ministerul britanic al Apararii. In ultimii patru ani, ministerul britanic al Apararii a platit nu mai putin de doua milioane de lire sterline (aproximativ 2,3 milioane de euro) drept despagubiri pentru…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat incidentul.

- "Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura in spatiul aerian al Marii Negre a fost interceptat de un avion rus Suhoi Su-27. Aceasta interactiune este considerata nesigura din cauza faptului ca avionul Su-27 s-a apropiat la mai putin de doi metri, trecand direct prin fata…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a descris procesul de licențiere a perimetrelor petroliere din Liban drept "foarte provocator" și a cerut firmelor internaționale sa nu participe la aceste licitații. Libanul considera Israelul un stat inamic iar de-a lungul frontierei maritime dintre…

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a plecat duminica intr-un turneu de o saptamana in Asia care include Indonezia si Vietnamul, doua tari cu care Washingtonul doreste sa aprofundeze cooperarea sa militara intr-un context international "competitiv" in fata ascensiunii Chinei, relateaza AFP.…

- Ceremonia de semnare a acordului cadru si contractului subsecvent pentru achizitia a 227 de transportoare blindate pentru trupe 8x8 PIRANHA V si a suportului logistic initial a avut loc vineri, 12 ianuarie, in prezenta premierului Mihai Tudose si a viceprim ministrului Marcel Ciolacu, la sediul Ministerului…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce…

- La Ministerul Apararii Nationale (MApN) a avut loc ceremonia de semnare a contractului de achizitie pentru 227 transportoare blindate Piranha V. Aproape 200 dintre acestea ar urma sa fie fabricate la Uzina Mecanica Bucuresti (UMB).

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Ceremonia de semnare a contractului de achizitie pentru 227 de transportoare blindate Piranha V va avea loc vineri, de la ora 13,00, la sediul Ministerului Apararii Nationale (MApN), in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, informeaza institutia.Guvernul Romaniei a adoptat, pe 29 noiembrie,…

- Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice, relateaza ziarul La Repubblica si site-ul Today.it.Primul contract prevede livrarea a 280 de vehicule militare multirol de tip Eurocargo armatei germane.Al…

- Ministerul roman al Apararii a semnat cu firma Iveco un contract pentru achizitionarea a 173 de vehicule militare, a anuntat joi compania italiana. Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice,…

- La 30 decembrie, o nava mare de desant a Rusiei s-a ciocnit in Marea Egee cu cargobotul Orka-2 sub pavilon Sierra Leone. Nu exista victime, transmite Interfax, care citeaza Ministerul rus al Apararii. Oficialii militari susțin ca incidentul a avut loc din cauza navei civile. Cargobotul a iesit dintr-un…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca au loc negocierile finale cu General Dynamics pentru achizitia de transportoare blindate. "Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoare blindate. Foarte multa lume a intrebat de ce nu am semnat contractul…

- Președintele țarii a demis mai mulți miniștri, printre care doi "grei" ai executivului conservator: titularii de la Aparare și Externe. Iar inlocuitorii lor au depus juramantul intr-o ceremonie la care a asistat dosr șeful statului.

- Trei judete din Bulgaria vor sa se uneasca cu Romania: "Nu ar trebui sa fim partasi la coruptie" Locuitorii din trei judete din Bulgaria ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul…

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. "Va sunt recunoscator pentru tot ceea ce faceti. Cuvintele sunt mult prea sarace…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministerul Apararii Nationale a demarat procedura de achizitie de lucrari de restaurare, reabilitare si conservare pentru Monumentul Eroilor - Crucea de pe varful Caraiman si de amenajare a spatiului expozitional din cadrul acestuia.

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, acuza coaliția PSD-ALDE de macelarirea Codului penal si a Codului de procedura penala ca sa transpuna o directiva a UE din 2016. „PSD/ALDE macelaresc acum Codul penal si mai ales Codul de procedura ca sa transpuna o directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea…

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de semnalizare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News. Ministerul rus al Apararii…

- "Modelele de contracte propuse prin actul normativ sunt compatibile cu notiunea de contract administrativ, autoritatile administrative dispunand prerogative importante: dreptul de supraveghere si control, dreptul de a modifica unilateral contractele, situatii exceptionale, notificarea celeilalte…

- Ministerul bulgar al Apararii a invitat compania ruseasca RSK MiG Corporation sa semneze un acord pe patru ani in valoare de 81,3 milioane leva (49 milioane de dolari) pentru modernizarea celor 15 avioane de vanatoare MiG-29 din perioada sovietica aflate in dotarea fortelor aeriene bulgare, informeaza…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.…

- adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Comisia Europeana a decis acționarea in instanța a Romaniei, alaturi de Bulgaria, Luxembrug și Spania, pentru ca nu au transpus in legislația naționala prevederile europene despre drepturile colective de autor, alte drepturi conexe și licențele multinaționale care vizeaza compozițiile muzicale din mediul…

- Autoritatile din Bulgaria si Suedia au retinut noua persoane intr-o operatiune comuna realizata in cele doua tari impotriva traficului de persoane, informeaza miercuri BTA. La operatiunea care a dus la neutralizarea unui grup infractional angajat in trafic de persoane in scopul cersetoriei au participat…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunta ca fermierii a lansat in dezbatere publica Ghidul Bazei de date cu prețuri de referința pentru silozuri, grajduri și sere finanțate prin PNDR 2020. Elementele vor putea fi achiziționate de catre beneficiarii PNDR, in mod direct, fara a mai…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a descris luni o posibila decizie a presedintelui american Donald Trump privind transferul Ambasadei SUA din Tel Aviv la Ierusalim drept "oportunitate istorica de a repara o nedreptate", relateaza AFP. Lieberman a dat asigurari ca Israelul va fi…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, joi seara, la un post de televiziune, ca pana la sfarsitul anului 2019 Automecanica Moreni va lansa un prototip al unui transportor blindat flotabil.

- La fel ca și Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de acțiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franța, Florence Parly, informeaza AFP. Prin lansarea, miercuri, a unei rachete balistice intercontinentale,…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…

- Chiar daca ultimele zile ne au rasfatat cu grade generoase in termometre, in scurt timp iarna isi va arata adevarata fata. La inceput de iarna calendaristica, la nivelul judetului, dintre cele 70 de primarii din judetul Constanta, doar 39 au contracte incheiate cu firme care sunt pregatite sa intervina…

- Șase bombardiere rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…