Brexit: Theresa May prezintă două scenarii pentru Brexit Theresa May urmeaza sa le prezinte deputatilor, in saptamana care incepe la 3 iunie, proiectul de lege cu privire la Brexit, o versiune revizuita si completata care cuprinde Tratatul retragerii incheiat cu Bruxellesul, pe care deputatii l-au respins deja in trei randuri.



In cazul - improbabil - in care deputatii adopta textul, de aceasta data, prin proiectul de lege care le va fi supus la vot, Regatul Unit ar putea parasi UE inca de la 31 iulie, cu un acord care prevede o tranzitie si care amortizeaza socul.



Daca deputatii resping din nou, in iunie, acordul divortului si nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

