Brexit - planuri Theresa May. Ilan Laufer: ''Ocazie pe care Trump nu o poate rata''

''Care este poziția SUA in contextul actual al Brexit-ului și cum ar putea Donald Trump sa dubleze schimburile bilaterale dintre SUA si Marea Britanie?

In timp ce premierul Theresa May a prezentat planul B pentru Brexit, pe care analiștii internaționali il considera foarte asemanator planului A și prin urmare șansele de a fi acceptat de Parlamentul britanic sunt foarte mici, au mai ramas mai puțin de 70 zile pana la momentul oficial al ieșirii Marii Bitanii din Uniunea Europeana. Parlamentul, care a respins propunerea inițiala a premierului May, nu dorește un scenariu al unui "no deal"…